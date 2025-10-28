Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'The Masters Burgers'

La plaza de toros de Cáceres decide cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura en dos semanas

La competición, que ha pasado por municipios como Badajoz, Trujillo, Jaraíz de la Vera o Almendralejo, aterriza en la capital provincial del 6 al 9 de noviembre

Hamburguesa en 'The Burger Cup', el pasado mes de abril.

Hamburguesa en 'The Burger Cup', el pasado mes de abril. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Nueva competición de hamburguesas en Cáceres. Después de que el pasado mes de abril la ciudad acogiese, en el parque Padre Pacífico, 'The Burger Cup', los food trucks regresarán a la capital provincial para la disputa para saber cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura.

Y será en la plaza de toros Era de los Mártires, que abre sus puertas nuevamente para espectáculos que no están relacionados con el mundo de la tauromaquia después del exitoso concierto de la artista Rozalén este verano.

Días

La cita, bajo el nombre 'The Masters Burgers', atrae a los mejores restaurantes dedicados a las hamburguesas de la región extremeña. Se celebrará en el coso taurino entre los días 6 y 9 de noviembre y cada asistente tendrá la oportunidad de probar tantos productos como pueda y, posteriormente, votar al que más le haya gustado.

Noticias relacionadas y más

Además, el evento (que ha sido anunciado a través de redes sociales) incide en que parte de la recaudación irá destinada a AOEX (Asociación Oncológica de Extremadura).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  2. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  3. El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
  4. La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
  5. Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
  6. Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
  7. El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
  8. Cáceres se convierte en la ciudad más hortera

La plaza de toros de Cáceres decide cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura en dos semanas

La plaza de toros de Cáceres decide cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura en dos semanas

Llegaban a España como turistas y les obligaban a ofrecer droga a los clientes: así se desmanteló la red de prostitución de Alzapiernas en Cáceres

Llegaban a España como turistas y les obligaban a ofrecer droga a los clientes: así se desmanteló la red de prostitución de Alzapiernas en Cáceres

Nacho Guerreros, Coque en La Que Se Avecina, presume su visita a Cáceres y revela una leyenda medieval de la parte antigua

Nacho Guerreros, Coque en La Que Se Avecina, presume su visita a Cáceres y revela una leyenda medieval de la parte antigua

Condenados por apropiarse de 19.000 euros de una familiar enferma a la que cuidaban en Cáceres

Condenados por apropiarse de 19.000 euros de una familiar enferma a la que cuidaban en Cáceres

Todos los cambios de la nueva convocatoria de ayudas a la natalidad en Cáceres: dinero, ingresos mínimos por familia y dónde gastarlo

Todos los cambios de la nueva convocatoria de ayudas a la natalidad en Cáceres: dinero, ingresos mínimos por familia y dónde gastarlo

¿Qué fue del traslado del mercado franco en Cáceres? Piden que la adecuación de la parcela definitiva sirva para conciertos, exposiciones y ferias

¿Qué fue del traslado del mercado franco en Cáceres? Piden que la adecuación de la parcela definitiva sirva para conciertos, exposiciones y ferias

El cacereño Antonio Aragoneses, desde su silla de ruedas: "La vida se puede disfrutar, incluso cuando se vive de forma distinta"

El cacereño Antonio Aragoneses, desde su silla de ruedas: "La vida se puede disfrutar, incluso cuando se vive de forma distinta"

Actividades destacadas para jóvenes y familias en Cáceres

Actividades destacadas para jóvenes y familias en Cáceres
Tracking Pixel Contents