La plaza de toros de Cáceres decide cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura en dos semanas

Nueva competición de hamburguesas en Cáceres. Después de que el pasado mes de abril la ciudad acogiese, en el parque Padre Pacífico, 'The Burger Cup', los food trucks regresarán a la capital provincial para la disputa para saber cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura.

Y será en la plaza de toros Era de los Mártires, que abre sus puertas nuevamente para espectáculos que no están relacionados con el mundo de la tauromaquia después del exitoso concierto de la artista Rozalén este verano.

La cita, bajo el nombre 'The Masters Burgers', atrae a los mejores restaurantes dedicados a las hamburguesas de la región extremeña. Se celebrará en el coso taurino entre los días 6 y 9 de noviembre y cada asistente tendrá la oportunidad de probar tantos productos como pueda y, posteriormente, votar al que más le haya gustado.

Además, el evento (que ha sido anunciado a través de redes sociales) incide en que parte de la recaudación irá destinada a AOEX (Asociación Oncológica de Extremadura).