Un 'renting' de un millón de euros para doce vehículos patrulla de la Policía Local de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado el concurso público para el suministro de hasta doce vehículos patrulla para la Policía Local y el área de Infraestructuras consistorial. El contrato tiene un importe de 998.976 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro años.

El objeto del contrato es el arrendamiento de doce coches que permitan la movilidad necesaria para poder desempeñar las labores encomendadas y propias del servicio policial y dos más para el área de infraestructuras.

Cinco lotes

El concurso está compuesto por cinco lotes, pudiendo los licitadores ofertar a cuantos considere oportuno. Cada uno de ellos se considera una única unidad de contratación, por lo que se deberá presentar oferta a la totalidad de los vehículos que forman cada uno de los lotes a los que se licite. Se entenderán excluidas las licitaciones que no contemplen la oferta de todos los que integran todos los coches del lote al que se opte.

Se dividen de la siguiente forma. El primer lote está compuesto por seis vehículos patrulla rotulados híbridos gasolina no enchufables sin kit de detenidos y uno con el mencionado kit. El segundo contendrá un coche diésel y otro híbrido gasolina no enchufable, ambos sin rotular para que estén camuflados. El tercero incluye un vehículo patrulla todoterreno rotulado diésel o hibrido gasolina no enchufable, pero debe ser 4x4 pick-up, doble cabina y caja cerrada, sin kit de detenidos.

El lote cuatro tiene una furgoneta diésel rotulada adaptada para confección de atestados y otra para transporte de personal e intervención policial. Por último, el quinto lote solo está compuesto por dos furgonetas eléctricas. Este último será el que utilice el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cáceres.

Objetivos

El propósito de estas especificaciones es establecer un estándar de calidad mínimo para los distintos componentes. Para cada vehículo del primer lote se estima un kilometraje anual de 40.000. Los del dos y tres, 25.000. Y los del cuatro y cinco, de 20.000. En caso de exceso, el consistorio abonará a la adjudicataria del contrato 0,035 euros por kilómetro hasta un máximo de 10.000 kilómetros por vehículo en los cuatro años que dure el contrato.

Mantenimiento y seguro

La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento integral y del control de la garantía de los fabricantes de los vehículos objeto de la licitación. Los vehículos deberán estar asegurados a todo riesgo y sin franquicia.