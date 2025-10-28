Terror acuático, ‘body horror’, ‘slasher’… el Fanter Film Festival llega al Gran Teatro de Cáceres con cuatro estrenos

La XIV edición del Fanter Film Festival, referente del cine fantástico y de terror que este año cuadruplica su programación, se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres e incluye en su sección oficial hasta cuatro estrenos del cine de género.

Largometrajes

Se trata de cuatro estrenos de películas antes de su llegada a salas comerciales y/o plataformas: ‘Gaua’, de Pablo Urquijo, la enésima versión de ‘Drácula', que en este caso ha alumbrado el galo Luc Besson y 'La casa en el árbol', el ‘slasher’ español con Apolonia Lapiedra y la cantante Mala Rodríguez.

El festival cuenta con un cuarto estreno, en este caso simultáneo, ya que se podrá ver el mismo día que se proyectará en las salas comerciales y en el Fanter: la película de ‘body horror’ estadounidense 'Together', protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, que narra la historia de cómo una mudanza al campo desata fuerzas sobrenaturales.

Terror y palomitas

Sección oficial de cortometrajes, terror clásico y moderno, estrenos, palomitas, agua y muchas sorpresas completan la programación del Fanter, en la que ha participado el alcalde, Rafael Mateos, quien ha felicitado a la organización (el portal de cine abandomoviez) por “consolidar este evento como una cita de referencia en la agenda cultural de la ciudad” y ha subrayado su “contribución al proyecto de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031”.

Además, la organización ha conseguido mejoras técnicas, con la dotación de un proyector 4K que proviene del Festival de Cannes. Las proyecciones comenzarán, como ya es tradición, con una vuelta al cine clásico (o clásico moderno) del género. Así, será el jueves, a las 19,30 horas, con la mítica 'Alien’ de Ridley Scott (1979), la que levante el temo del festival.

Cartel de este año del Fanter Film Festival 2025. / EP

Posteriormente, se proyectará 'La casa del árbol'. Y ya el viernes, 31 de octubre (Halloween), el primer largometraje será 'Dangerous Animals', para seguir con 'Together' y concluir la jornada con 'Drácula'. El sábado, 1 de noviembre, se podrán disfrutar las propuesta de terror acuático 'Tiburón Blanco: La bestia del mar', también ‘Good Boy', 'Gaua' y 'El vengador tóxico'.

Las proyecciones concluirán el domingo, 2 de noviembre, con la matiné infantil 'Una noche en Zoópolis', para concluir con 'Mads' y 'Exit 8'. Hay dos formas de vivir el festival: con bono completo o entradas individuales (la mayoría ya casi agostadas).

El bono completo (10 euros) te da acceso a todas las películas de las cuatro jornadas del festival. Los tickets individuales (1 euros por película) traen una novedad este año: si no puedes venir a todas las sesiones o sólo te interesan algunas películas, ya no estás obligado a comprar el bono completo. Se puede elegir libremente.

Tanto con bono como con entradas anticipada harás la misma cola de acceso, antes que la taquilla. “No hay diferencias ni privilegios. Palomitas, agua y más sorpresas, incluido”, señala el director del certamen, Pablo Carrero, quien ha presentado la edición junto al secretario general de Cultura, Francisco Palomino; y la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera.

Además, se contará con el concurso de cortos, cuyos once finalistas se proyectarán antes de cada largometraje, excepto en el caso de la película infantil. Este año se han recibido 322 trabajos procedentes de 35 países y el ganador se llevará un premio de 1.000 euros.