¿Qué fue del traslado del mercado franco en Cáceres? Piden que la adecuación de la parcela definitiva sirva para conciertos, exposiciones y ferias

El anuncio de la salida del mercadillo de Vegas del Mocho se hizo hace ya más de un año por parte del Ayuntamiento de Cáceres, en septiembre de 2024, ante la necesidad de liberar ese terreno por la construcción de viviendas (públicas y privadas), pero los diferentes puntos de vista de los grupos políticos y las continuas objeciones y protestas vecinales (y de otros colectivos) a las diferentes propuestas hicieron dar marcha atrás al Gobierno local y plantear una parcela en Mejostilla. El mercadillo se instalará allí de forma definitiva y supondrá un coste de cerca de 1 millón de euros para las arcas municipales la adecuación del terreno.

Solicitan un vallado perimetrado y«anti vandálico para evitar la dispersión de residuos del mercadillo

Urbanización y usos de la parcela

Mientras tanto, la Federación Distrito Norte ha devuelto el foco mediático al asunto, al plantear al alcalde, Rafael Mateos, una propuesta respecto al proyecto de urbanización de la parcela, ya que creen «firmemente», en el hecho de que el desarrollo de este espacio no solo beneficiará al mercado en sí y los ambulantes, sino que se convertiría en un «referente polivalente para eventos y actividades, para dinamizar la ciudad y contribuir a su desarrollo económico y social».

De esta forma, piden que el proceso de adecuación del terreno permita su uso para diversos eventos, como conciertos, exposiciones, ferias y actividades culturales. También consideran «esencial» que el proyecto contemple la instalación de una zona de baños accesibles permanentes o conexiones adecuadas para la instalación de baños accesibles portátiles, «garantizando la comodidad y la higiene para los usuarios». Y se solicita que se instale un punto de agua potable en la parcela, tanto para consumo como para la conexión en eventos, para «el bienestar de los asistentes y la correcta gestión de las actividades».

Además de una «iluminación adecuada», la propuesta enviada al alcalde incluye la instalación de un vallado perimetrado y «anti vandálico» alrededor de la parcela, compuesto por bloques de cemento de al menos 50 centímetros de altura, que «evitaría la dispersión de residuos»; así como una zona de sombra para eventos diurnos.

Accesos

E incluso solicitan estudiar la viabilidad de un acceso directo a la Ronda Norte, tanto para la entrada como para la salida de vehículos. Esto «mejoraría la fluidez del tráfico y facilitaría la entrada al nuevo espacio». Asimismo, consideran «fundamental» mejorar la conexión peatonal y la accesibilidad entre la parcela y las líneas de transporte público 8 y 2. Y solicitan la instalación de señalización peatonal «clara y visible, que facilite el acceso desde el aparcamiento de los Campos de Pinilla».

En su exposición, apuntan que «muchas ciudades envidiarían contar con un espacio de estas características».

Por lo que este proyecto «aliviaría la carga sobre el centro y la plaza Mayor», además de ofrecer una «alternativa capaz de albergar eventos de gran calado». Por lo que creen que un espacio «de estas dimensiones en la ciudad atraerá a empresas e instituciones, promoviendo la cultura, el ocio y la dinamización». Lo que contribuirá al «fortalecimiento de Cáceres como Capital Cultural 2031» en su candidatura.