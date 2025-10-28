"El trofeo no es mío, es de mis clientes": Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres

"El trofeo no es mío, es de mis clientes, que son los mejores". Con esta frase resume Luciano Merino, propietario de Casa Luciano, lo que significa para él haber recibido el premio al mejor bar-restaurante de Cáceres concedido por la peña gastronómica Garum. Un reconocimiento que llega tras casi seis décadas de oficio y que, como él mismo dice, "ya tocaba después de 59 años trabajando".

El galardón distingue cada edición a los establecimientos con mayor valoración entre sus socios, que recorren bares y restaurantes de la provincia para puntuar su cocina y servicio. En esta ocasión, el máximo reconocimiento ha recaído en Casa Luciano, un local que mantiene viva la esencia de la comida tradicional desde la calle Santa Joaquina de Vedruna.

Luciano durante la entrevista con El Periódico Extremadura. / Carlos Gil / CARLOS GIL

"Nuestra cocina es la de siempre, la de la abuela", explica Luciano con una sonrisa. "Aquí no hay técnicas modernas ni diminutivos en los platos. Servimos casquería, cocidos, torreznos, rabo de toro… la comida que la gente busca cuando quiere sentirse en casa".

59 años al pie del cañón

Luciano nació en Sierra de Fuentes y comenzó a trabajar en la hostelería con solo 13 años, inaugurando el bar churrrería Castillo junto a Pepe Martos. Desde entonces, su vida ha pasado por algunos de los locales más conocidos de la capital cacereña: Gaona, Ara, El Corregidor, La Colina o El Encinar. Incluso gestionó durante más de una década la cafetería de la antigua gasolinera Gal, en el cruce de Sierra de Fuentes.

En 2019 abrió Casa Luciano, el proyecto más personal de su larga trayectoria, donde en su origen estuvo Rucris y luego Los Templarios. "Este premio me da orgullo y energía”, confiesa. "Tengo 72 años, pero sigo trabajando cada día con la misma ilusión".

Una empresa familiar

El negocio lo comparte con su mujer, Carmen García, "la base de la cocina", y su hija Maruchi, a quien poco a poco está cediendo el testigo. "Ella se encarga de casi todo ya. Yo voy soltando las riendas, pero sigo cerca", dice entre risas. El matrimonio tiene otra hija, Rosa, que vive en Italia y se dedica al mundo de la moda.

Jorge Valiente

Casa Luciano, con tres empleados y una clientela fiel, vive lleno los fines de semana. "Los viernes y sábados está a tope, gracias a Dios", afirma. "Y eso es mérito de quienes vienen cada día a comer, que son los que mantienen esto vivo".

Un homenaje a la constancia

Para Luciano, este premio es más que un reconocimiento profesional: es una recompensa a una vida dedicada a dar de comer. "Es un orgullo enorme, y me hace trabajar con más ganas. Pero este trofeo no es mío: es de mis clientes y de mi familia, que son quienes me han sostenido todos estos años", reitera.

Con humor y humildad, el veterano hostelero resume su filosofía de vida con una invitación directa: "Ven a comer, que se come de maravilla".