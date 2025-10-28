Primera reacción
Vox Cáceres critica la "tardanza y burocracia" de las ayudas a la natalidad
El portavoz, Eduardo Gutiérrez, asegura que "el año pasado, a estas alturas, ya se habían percibido un número importante de subvenciones"
El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha criticado este martes "la tardanza, la carga de ideología y de burocracia", con que han llegado las ayudas al fomento de la natalidad pactadas entre PP y PSOE para su acuerdo de presupuestos.
Gutiérrez ha recordado que, a estas alturas del año, "el pasado ejercicio ya se habían percibido un número importante de las mismas a diferencia de este, que hasta ayer no era posible solicitarlas, como consecuencia de las exigencias del pacto PP-PSOE".
Despropósito
En su opinión, "se trata de un despropósito evidente y un error manifiesto del Gobierno local incluir en las negociaciones la modificación de unas ayudas que fueron un éxito total el pasado año, a pesar del incumplimiento final del alcalde de dotar de más crédito a esta iniciativa", ha dicho Gutiérrez.
"Establecer el requisito de ingresos máximos, cuando la Junta de Extremadura no lo ha contemplado en este ejercicio, ya que han podido comprobar que ello supone una renuncia de muchos solicitantes a presentar esta solicitud, manifiesta la falta de un criterio uniforme en los representantes del Partido Popular tanto a nivel regional como local, quienes en Mérida deciden prescindir de esta exigencia, sabedores del efecto negativo que conlleva, y en Cáceres la incorporan", ha recalcado.
Violencia de género
El portavoz municipal de Vox también ha afirmado que incluir la violencia de género y la obligación de destinar toda la ayuda a compras en el comercio local "supone un trato desigual y una dificultad añadida para su aprobación y cumplimiento". A su juicio, "dice mucho del poco interés de ambos partidos en facilitar su gestión y que sean los propios beneficiarios quienes decidan, en el momento de su percepción, cuáles son sus necesidades más perentorias".
Según Gutiérrez esto "supone una auténtico desprecio a muchos de nuestros vecinos la situación padecida y, tal y cómo se han desarrollado los hechos en el presente año, es evidente que ni unos ni otros priorizan el objetivo de estas ayudas impulsadas por Vox el pasado año".
Objetivo
Un objetivo que "no era otro sino que las familias cacereñas vieran que desde esta administración apoyábamos decididamente la natalidad, sin exigencias fuera de la lógica y con la facilidad de ejecución tanto por parte de los técnicos de IMAS, como su cumplimiento, por parte de los beneficiarios", ha apuntado el portavoz.
"El PP queda perfectamente retratado, aceptando las imposiciones del PSOE y despreciando lo que pactó con Vox después de comprobar que fue un auténtico éxito", ha concluido Gutiérrez.
