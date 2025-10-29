El alcalde de Cáceres revela en prime time radiofónico las bondades de la ciudad: “Oferta cultural y gastronómica de primera”

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha revelado en la mañana de este miércoles las bondades de la ciudad en pleno prime time radiofónico. El periodista Alberto Herrera ha trasladado su estudio de radio a la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres para ofrecer su programa matinal desde la capital provincial en un día marcado en el calendario porque se cumple el primer aniversario de la tragedia de la DANA en Valencia. Herrera en COPE ha abierto las puertas a decenas de personas para poder disfrutar en persona de una cita que contaba con entrevistados tan especiales como el mencionado regidor cacereño o la presidenta de la Junta, María Guardiola.

“Me habían transmitido que venir a Cáceres a dar un paseo por su casco histórico era obligatorio. Verlo de noche es una sensación increíble, te hace sentir en una película”, ha contado Herrera ante cientos de miles de oyentes. Lo más destacado, según él, “es el patrimonio histórico”. Mateos le ha recordado que el próximo año se cumplirán cuatro décadas desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, algo que aprovecharán para potenciar la candidatura a Capital Cultural Europea en el año 2031.

Ocupación hotelera

“Ahora mismo, tenemos una ciudad entera bajo nuestros pies. Es uno de nuestros puntos fuertes. Además, somos una de las capitales de provincia más seguras de España. Podemos patearnos la parte antigua de noche y no sentir ningún temor”, ha reconocido Mateos. Además, el alcalde ha contado su apuesta por atraer el turismo extranjero y desestacionalizarlo: “En agosto también tenemos una gran ocupación hotelera. Están viniendo muchas personas de oriente, Alemania e Inglaterra”.

Mateos ha revelado todas las bondades de la ciudad, destacando también la oferta gastronómica con restaurantes de primer nivel como Atrio, pero también con otros tipos de establecimientos que ofrecen productos propios. Así se ha mostrado Cáceres a todo el país, con “una oferta cultural y gastronómica de primera”.