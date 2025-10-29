Agenda cultural
Cáceres vive un 29 de octubre lleno de talento, ciencia y misterio
La ciudad acoge la Feria de Empleo y Emprendimiento de Extremadura, el VIII Curso Experimental de Colposacropexia y una velada de cine y relatos de terror inspirados en Sherlock Holmes
Formación, innovación y cultura en una misma fecha.
Relatos de terror de Sherlock Holmes
Este miércoles 29 de octubre a las 21.00 horas, El Rincón de la Monja nº 2 se convierte en escenario del Ciclo de Cine de Halloween, dedicado este año a los relatos de terror de Sherlock Holmes en el cine. La cita promete una velada llena de misterio, humo de pipa y escalofríos, con la proyección de cuatro casos terroríficos del célebre detective y su inseparable Dr. Watson, justo en la antesala de la Noche de Difuntos.
Además, como es tradición, el ciclo se completará con una noche de narraciones de terror extraordinarias, donde cada asistente recibirá una pista para resolver el enigma de la Taberna inglesa. Quienes lo deseen podrán también compartir sus propias historias entre sombras y humo. Los asistentes que acudan disfrazados participarán en el sorteo de varios libros. Una cita imprescindible para los amantes del terror, el misterio y el ingenio de Sherlock Holmes.
Curso experimental para cirujanos y ginecólogos
Del miércoles al viernes se celebra el VIII Curso Experimental de Colposacropexia Laparoscópica, una cita formativa dirigida a cirujanos y ginecólogos que buscan profundizar en una de las técnicas más avanzadas para el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos. El programa combina sesiones teóricas con prácticas en simuladores y modelos experimentales, ofreciendo una visión completa y actualizada sobre esta compleja cirugía reconstructiva. Se llevará a cabo en el 'Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón'.
La jornada inaugural comenzará el miércoles a las 14.30 horas con la entrega de documentación, seguida de una sesión teórica en la que se abordará el estado actual de la cirugía de prolapso y el papel de la colposacropexia, a cargo de la Dra. E. Costantini, junto con una ponencia sobre el abordaje integral de los síntomas del tracto urinario inferior, impartida por el Dr. J. M. Gómez de Vicente. La tarde incluirá ejercicios prácticos de sutura y una demostración de cirugía robótica, antes de las conclusiones del día.
El jueves y viernes se profundizará en aspectos técnicos y clínicos con especialistas como el Dr. J. García Santos, el Dr. L. López Fando y el Dr. David Carracedo, quienes guiarán tanto las sesiones teóricas, centradas en la selección de pacientes, la técnica paso a paso y la curva de aprendizaje, como las prácticas sobre modelos experimentales. El curso, que alcanza su octava edición, consolida su prestigio como espacio de referencia para la formación quirúrgica avanzada, combinando ciencia, precisión técnica y la oportunidad de entrenar con tecnología de vanguardia.
Feria de empleo y emprendimiento de Extremadura
La feria de empleo y emprendimiento de Extremadura, tendrá lugar durante todo el miércoles 29 de octubre a partir de las 09.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres. Este evento reúne iniciativas de empleo y emprendimiento en la región extremeña. El objetivo es promover la generación de oportunidades laborales, fomentar la creación de empresas y conectar a emprendedores con recursos especializados. El evento, dirigido a jóvenes, desempleados, profesionales y emprendedores, ofrece un espacio de intercambio, asesoría y networking en una jornada dinámica de carácter gratuito.
- El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Cáceres se convierte en la ciudad más hortera