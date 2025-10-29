Cáceres vive un 29 de octubre lleno de talento, ciencia y misterio

Formación, innovación y cultura en una misma fecha.

Relatos de terror de Sherlock Holmes

Este miércoles 29 de octubre a las 21.00 horas, El Rincón de la Monja nº 2 se convierte en escenario del Ciclo de Cine de Halloween, dedicado este año a los relatos de terror de Sherlock Holmes en el cine. La cita promete una velada llena de misterio, humo de pipa y escalofríos, con la proyección de cuatro casos terroríficos del célebre detective y su inseparable Dr. Watson, justo en la antesala de la Noche de Difuntos.

Sherlock Holmes. / Cedida

Además, como es tradición, el ciclo se completará con una noche de narraciones de terror extraordinarias, donde cada asistente recibirá una pista para resolver el enigma de la Taberna inglesa. Quienes lo deseen podrán también compartir sus propias historias entre sombras y humo. Los asistentes que acudan disfrazados participarán en el sorteo de varios libros. Una cita imprescindible para los amantes del terror, el misterio y el ingenio de Sherlock Holmes.

Curso experimental para cirujanos y ginecólogos

Del miércoles al viernes se celebra el VIII Curso Experimental de Colposacropexia Laparoscópica, una cita formativa dirigida a cirujanos y ginecólogos que buscan profundizar en una de las técnicas más avanzadas para el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos. El programa combina sesiones teóricas con prácticas en simuladores y modelos experimentales, ofreciendo una visión completa y actualizada sobre esta compleja cirugía reconstructiva. Se llevará a cabo en el 'Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón'.

La jornada inaugural comenzará el miércoles a las 14.30 horas con la entrega de documentación, seguida de una sesión teórica en la que se abordará el estado actual de la cirugía de prolapso y el papel de la colposacropexia, a cargo de la Dra. E. Costantini, junto con una ponencia sobre el abordaje integral de los síntomas del tracto urinario inferior, impartida por el Dr. J. M. Gómez de Vicente. La tarde incluirá ejercicios prácticos de sutura y una demostración de cirugía robótica, antes de las conclusiones del día.

Cirugía robótica. / El Periódico

El jueves y viernes se profundizará en aspectos técnicos y clínicos con especialistas como el Dr. J. García Santos, el Dr. L. López Fando y el Dr. David Carracedo, quienes guiarán tanto las sesiones teóricas, centradas en la selección de pacientes, la técnica paso a paso y la curva de aprendizaje, como las prácticas sobre modelos experimentales. El curso, que alcanza su octava edición, consolida su prestigio como espacio de referencia para la formación quirúrgica avanzada, combinando ciencia, precisión técnica y la oportunidad de entrenar con tecnología de vanguardia.

Feria de empleo y emprendimiento de Extremadura

La feria de empleo y emprendimiento de Extremadura, tendrá lugar durante todo el miércoles 29 de octubre a partir de las 09.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres. Este evento reúne iniciativas de empleo y emprendimiento en la región extremeña. El objetivo es promover la generación de oportunidades laborales, fomentar la creación de empresas y conectar a emprendedores con recursos especializados. El evento, dirigido a jóvenes, desempleados, profesionales y emprendedores, ofrece un espacio de intercambio, asesoría y networking en una jornada dinámica de carácter gratuito.