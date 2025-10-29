Un carrusel efímero, luminoso e interactivo de hojas en blanco en el casco antiguo para impulsar la candidatura de Cáceres 2031

El Consorcio Cáceres 2031 transformará la plaza de Santa María, en pleno casco histórico, en un espacio de creación compartida con la instalación artística efímera ‘En hojas blancas’, que se inaugura el próximo 31 de octubre por la tarde y que permanecerá todo el fin de semana, abierta a la participación libre de la ciudadanía y de los visitantes.

'En hojas blancas'

‘En hojas blancas’ está compuesta por miles de cuadernos en blanco iluminados, dispuestos sobre una estructura que invita a escribir, dibujar o dejar pensamientos anónimos. Esta superficie de papel y luz se convertirá en una “gran página abierta a la ciudad, un archivo vivo de emociones y reflexiones que irá transformándose con el paso del fin de semana”.

La instalación reivindica el valor de lo analógico frente a la inmediatez digital, recuperando el “gesto íntimo de escribir a mano y la fuerza de las palabras compartidas”, en palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, quien ha destacado que la instalación “refleja de manera poética los valores que inspiran la candidatura de Cáceres 2031”, como la participación, la diversidad, la libertad de expresión y el diálogo.

El concejal Jorge Suárez. / EL PERIÓDICO

Para el edil, Cáceres es el “escenario perfecto” para esta obra. Porque “aquí la historia convive con la creación contemporánea; aquí lo patrimonial no es un peso, sino una raíz desde la que seguimos creciendo. Queremos que cada persona se sienta parte de un relato común, que entienda que la cultura no es solo contemplar, sino también participar, compartir y dejar huella”.

Adaptado al entorno patrimonial

La instalación llega a Cáceres en un formato adaptado al entorno patrimonial de Santa María. Su diseño sencillo, basado en papel, luz y palabra, genera una presencia poética y respetuosa con el espacio histórico, que se iluminará al caer la noche para convertirse en una “gran caja de luz abierta a la ciudadanía”.

Además, el proyecto incorpora una dimensión europea, ya que permitirá el intercambio de cuadernos y mensajes con otras ciudades del continente. De este modo, ‘En hojas blancas' amplía su sentido simbólico: “Cáceres escribe junto a Europa una historia común basada en la cultura, la creatividad y el diálogo”, afirma el edil.

Por todo ello, la ciudadanía está invitada a acercarse este fin de semana a Santa María para participar en esta “experiencia colectiva, efímera y luminosa, que convierte la palabra en arte y la cultura en un espacio compartido”. Se trata de una instalación diseñada por Luzinterruptus y producida por Tres Elefantas y Ciudadano Kien.