Las claves de por qué Casa Luciano es el mejor bar de Cáceres

En una época en la que la cocina moderna busca sorprender con técnicas y presentaciones innovadoras, Casa Luciano defiende el valor de lo sencillo. Este restaurante cacereño, regentado por Luciano Merino y su familia, ha convertido la comida tradicional en un símbolo de identidad local.

"Aquí no reinventamos nada. Cocinamos como lo hacían nuestras abuelas", dice Luciano desde detrás de la barra, donde lleva casi seis décadas atendiendo a clientes fieles y curiosos que descubren el local por recomendación o boca a boca.

El secreto del éxito de Casa Luciano está en la fidelidad a la cocina de siempre. Sus guisos se preparan a fuego lento, sin artificios ni modas pasajeras. En su carta conviven platos tan clásicos como el rabo de toro, la casquería, los torreznos o el cocido de los miércoles, que se ha convertido en una tradición semanal para muchos cacereños.

"La gente viene buscando sabores que reconocen, que les recuerdan a su infancia o a la comida de casa. Cuidamos mucho el producto y la elaboración. No usamos técnicas complicadas, sino el tiempo y el cariño que necesita cada plato", añade.

Producto local y cercanía

Otra de las claves está en el uso de ingredientes de proximidad. Las carnes, verduras y embutidos proceden en su mayoría de proveedores de la provincia, lo que garantiza frescura y mantiene vivo el tejido económico local. "Nos gusta saber quién nos trae los productos. Esa confianza también se nota en el sabor", señala Luciano.

Además, el restaurante conserva un ambiente familiar y acogedor, con apenas tres empleados que se reparten entre cocina y sala. "Aquí todo el mundo se siente como en casa", resume su hija Maruchi, que ya se prepara para tomar el relevo generacional.

Mientras muchos restaurantes apuestan por la gastronomía creativa, Casa Luciano mantiene su esencia. “No buscamos estrellas ni reseñas, buscamos que la gente se vaya contenta”, afirma el veterano hostelero, que a sus 72 años sigue al pie del cañón.

La peña gastronómica Garum lo reconoció recientemente con el premio al mejor bar-restaurante de Cáceres, destacando precisamente esa coherencia entre tradición, calidad y trato humano.

Un lugar con alma

Más que un restaurante, Casa Luciano es un pedazo de historia viva de la hostelería cacereña. Cada plato cuenta algo del pasado, de una forma de cocinar que resiste al paso del tiempo y al ritmo de la modernidad.

“El mérito no es mío, es de mis clientes", repite Luciano con humildad. "Ellos son los que han hecho que la cocina de siempre siga teniendo un lugar". Y en ese rincón de aromas familiares y conversación cercana, la tradición sigue sirviéndose caliente, plato a plato