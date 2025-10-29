Conferencia en Cáceres: descubre el Museo del Prado desde la perspectiva de un oftalmólogo

Con motivo del 125 aniversario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, la institución organiza el próximo jueves 30 de octubre, a las 19.00 horas, la conferencia Una visita médica al Museo del Prado, a cargo del Dr. Enrique Santos Bueso, especialista en Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesor asociado de la Universidad Complutense. La actividad se celebrará en la sede del Colegio de Médicos, en la Avenida Virgen de Guadalupe, número 20, y estará abierta a toda la sociedad, con entrada libre.

Enfoque innovador y didáctico

Durante la ponencia, el doctor ofrecerá una aproximación única al arte desde la perspectiva de la medicina. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por el Museo del Prado a través del prisma del oftalmólogo, en el que se analizarán, mediante la patografía, las posibles patologías oculares de los retratados en algunas de las obras más destacadas de la pinacoteca. Estrabismos, patologías de los párpados, afecciones de la superficie ocular y otras curiosidades médicas se conjugarán con la historia del arte, permitiendo redescubrir pinturas de autores como El Greco, José de Ribera, Vicente López Portaña o Francisco de Goya desde un enfoque innovador y didáctico. La conferencia forma parte del programa de actividades conmemorativas del aniversario del Colegio de Médicos.

Sobre el ponente

Enrique Santos Bueso, natural de Torrejoncillo, es Licenciado en Medicina con Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctor en Medicina por la Universidad de Extremadura. Comenzó su carrera como becario de investigación en la propia universidad y completó su formación clínica como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz y en Oftalmología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Subespecializado en Neurooftalmología, actualmente dirige esta unidad en el Hospital Clínico San Carlos y ejerce como profesor asociado de Oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid. Con esta iniciativa, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir la riqueza artística del Museo del Prado desde un ángulo inédito, donde la medicina, la historia y las humanidades se entrelazan para ofrecer una experiencia educativa y cultural única.