"Cuatro minutos para entrar": un cigarro rápido y jamón ibérico, Alberto Herrera en antena en Cáceres

Es uno de los comunicadores del momento y este miércoles ha estado en antena en Cáceres. Alberto Herrera, hijo de una de las voces de la radio española más reconocidas, el veterano Carlos Herrera, ha emitido su espacio diario desde la Casa de los Caballos, en el corazón de la parte antigua de Cáceres. Una de las salas más representativas del Museo de Cáceres para hablar con el alcalde, Rafael Mateos, de las aspiraciones de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. El segundo intento de la ciudad por conseguir el prestigioso título para el que el Consorcio Cáceres 2031 no está escatimando en propuestas e ideas, con Iris Jugo al frente.

El joven periodista, de 33 años, aterrizaba con su equipo en la ciudad en una jornada lluviosa que no ha impedido completar el aforo del espacio cultural. Aficionados de las ondas y de la cadena COPE han seguido en directo las entrevistas del comunicador, a primera hora, a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y después al regidor cacereño.

A toda prisa y con el tiempo tasado, sus seguidores han podido departir unos instantes con un Herrera cercano y cariñoso. "Cuatro minutos para entrar", en directo, claro, los necesarios para que Alberto Herrera haya dado unas caladas rápidas a un cigarro en el exterior del edificio y estrechado la mano a algunos asistentes. Entre las figuras cacereñas que no se pierden una, Jose Luis Franco 'Franquete', Hijo Predilecto de la Cáceres, o Santos Benítez Floriano, Presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales.

Alberto Herrera degustando jamón ibérico. / Carlos Gil

El periodista, que ha alabado ante sus oyentes el casco histórico cacereño, -"verlo de noche es una sensación increíble-, ha manifestado en antena, ha tenido la oportunidad de degustar una selección de productos de la tierra, con el jamón ibérico de bellota como máximo exponente. Quesos, tomates y otras viandas que ha servido el chef cacereño Javier Martín.

El joven se está labrando una prometedora carrera radiofónica, demostrando su vocación y preparación ante los micrófonos, pese a haber tenido el camino más allanado que otros profesionales en este sentido. Su madre también es una conocida periodista y presentadora de televisión, Mariló Montero, actualmente concursante de 'Masterchef Celebrity'.

Su boda: "No me esperaba el interés que ha generado todo esto"

Alberto Herrera pasaba recientemente por el altar con Blanca Llandres, con quien espera un bebé, en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda. El enlace ha ocupado la portada de las principales revistas del corazón, páginas de periódicos nacionales y programas y tertulias de televisión. El propio locutor expresaba días después de la ceremonia su asombro por la repercusión que había tenido su boda. "Sinceramente, yo no me esperaba el interés que ha generado todo esto", declaraba.

Y es que el evento concitó en Sanlúcar a amigos y familiares de la pareja y a muchos rostros famosos. La propia hermana del novio, sin ir más lejos, la modelo Rocío Crusset; Lourdes y Sibi Montes, Willy Bárcenas, José Manuel Soto, la periodista Pepa Gea (pareja de Carlos Herrera) y otras personalidades.

Hoy el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero se ha metido en el bolsillo a los oyentes cacereño en la Casa de los Caballos.