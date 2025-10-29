Detenido un hombre de 45 años por robar en el Leroy Merlin de Cáceres

La Policía Local de Cáceres ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un robo perpetrado en el establecimiento comercial Leroy Merlin de la ciudad.

La detención se produjo este lunes por agentes del Grupo Especial de Seguridad.

Al detenido se le acusa de un delito de robo con fuerza en dichas instalaciones. Supuestamente accedió al interior del establecimiento saltando una puerta de unos 3 metros de altura, posteriormente sustrajo objetos del interior y forzó la puerta por dentro para salir con los efectos.

En el momento de su detención se le han intervenido algunos de los objetos supuestamente sustraídos.

Los agentes intervinientes en la operación trasladaron al detenido a dependencias de la Policía Nacional para tomar la correspondiente declaración y su puesta a disposición judicial.

La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.