Domingo Barbolla, sociólogo: "Llegó la lluvia, esa que no podemos controlar"

Días de incesante calor, paralizados e implorando una tregua a nuestra biología. Llegó y nos adherimos al milagro incomprendido de las leyes del viento y la lluvia, ellas reinas de nuestra misericordia.

Son los cambios necesarios para continuar en nuestra bendecida cotidianidad, esa que al desaparecer nos encontramos perdidos y en rapidez pedimos a nuestros dioses su clemencia. ¡Dependemos tanto de todo aquello que aún no podemos controlar! Llegará un día que la lluvia y el viento, el sol y la oscuridad estén formando parte de nuestro arbitrio, domesticados para extendernos allí en donde encontrar otros retos y otras maldiciones.

Ese día no está tan lejano, veo llegar la inteligencia a usurpar el miedo de ahora y encontrar las claves para dejar de temer las inclemencias del tiempo. Mientras tanto, agradezcamos al misterio del agua y del frío su presencia, bendigamos esa lógica aún por descubrir que nos permite seguir vivos. Vivos hasta que llegue nuestro momento de dejar de rezar por estas cosas de Dios. ¿De Dios? Sí, de Dios.