Flamenquito, pop y buen rollo: Ktovis, el grupo de Cáceres, con 'K' de toda la vida, que une a cuatro amigos

Les une su amor por Cáceres y Extremadura, su pasión por la música, las ganas de pasarlo bien mientras cantan y de transmitir ese buen rollo que desprenden entre ellos a las personas que los escuchan en directo. Todo comenzó como dicen que llegan las mejores cosas en la vida: de manera improvisada y sin pensar mucho. Pero no vayamos tan rápido. Antes de que naciera el grupo Ktovis, su historia se fraguó como tantas otras, un grupo de amigos que estaban destinados a conocerse. Ahí es cuando entra la Tuna de Magisterio de la capital cacereña en la ecuación, como fruto de una bonita coincidencia del destino, pues gracias a ella surgió hace unos cuantos meses este interesante y original proyecto musical.

José María Alegre. / Jorge Valiente

Pablo José Benítez. / Jorge Valiente

Trabajos dispares

La banda de flamenquito-pop-rumbero está formada por cuatro artistas que se entienden a la perfección. Hay que destacar que la música no es su principal fuente de ingresos y es un hobby que se toman muy enserio. José María Alegre (profesor) pone la voz y la guitarra, Pablo José Benítez (policía local) es bajista y voz, Manuel Domínguez (contable) se encarga de la percusión, y David Hernández (historiador) aporta sus dones con la guitarra. "Hemos de decir que estamos teniendo muy buena acogida por parte de la gente y tenemos mucha ilusión con el grupo Ktovis. Intentamos ensayar un par de veces a la semana para preparar bien las actuaciones. Nos encanta y lo pasamos bien", han explicado los jóvenes.

Manuel Domínguez. / Jorge Valiente

David Hernández. / Jorge Valiente

El salto a las letras propias

Empleando su voz e instrumentos versionan canciones de numerosos cantantes reconocidos. Además, también están trabajando en la creación de sus propias letras. "Nos parecía un sueño contar con nuestra propia banda y poder escribir temas propios que fluyan con una energía positiva. Se vienen cositas chulas», han señalado los artistas con una sonrisa en el rostro. Y aunque no han dicho ni mu, han dejado claro que cuentan con una agenda apretada. El próximo 19 de diciembre darán un concierto gratis en el Corral de las Cigüeñas por la tarde-noche. En sus redes sociales, @grupoktovis en Instagram, pueden ver con detalle su estilo y sello artísitco. Ktovis no es solamente un grupo de música. Es la prueba de que con ganas, trabajo y buenas amistades, los sueños se pueden hacer realidad.