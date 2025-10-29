Nace en Cáceres un niño con el feto de su gemelo en el abdomen

En 1979 el dato curioso lo protagonizó en febrero el nacimiento de un niño con el feto de un hermano gemelo en el abdomen. El hecho ocurrió en la Residencia San Pedro de Alcántara, de Cáceres, y fue ampliamente comentado en toda la ciudad. Esta condición, conocida como fetus in feto, ocurre cuando un gemelo parásito queda atrapado dentro del cuerpo del otro gemelo durante el desarrollo embrionario.

Menos de 200 casos en todo el mundo

Existen menos de 200 casos en todo el mundo desde que se tienen registros médicos. Un caso notable fue el de una bebé colombiana que nació con el feto de su gemelo en el abdomen y tuvo que ser sometida a cirugía poco después de nacer para extraerlo. En otros casos, la condición se detecta más tarde, a medida que el feto parásito provoca síntomas como dolores abdominales en el niño o la persona afectada.

Fetus in feto. / Cedida

Hallazgo extremadamente raro en la adolescencia

En 2024, se publicó el caso de un adolescente de 16 años que acudió al hospital por una masa abdominal y en quien las pruebas de imagen revelaron la presencia de vértebras dentro del cuerpo, un hallazgo extremadamente raro en la adolescencia, ya que la mayoría de los diagnósticos se producen en los primeros años de vida. En otros informes médicos, se describen localizaciones insólitas, como los pocos casos en los que el feto parásito se halló dentro de la cavidad craneal del gemelo portador, algo registrado en apenas dos ocasiones en todo el mundo. Gracias a los avances tecnológicos, también se han identificado diagnósticos prenatales, como el de un embarazo en Turquía en el que una ecografía a las 37 semanas permitió detectar la anomalía antes del nacimiento y proceder a su extracción mediante cirugía.