Paula Salamanca, la enfermera de Cáceres que coordinó el primer día de vacunación contra el coronavirus, galardonada por su gestión

La enfermera cacereña Paula Salamanca ha sido galardonada en el ámbito gestor en la tercera edición de los Premios Nacionales de Enfermería que convoca el Consejo General de Enfermería en reconocimiento a su labor como coordinadora regional de Programas de Salud Comunitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES).

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, Raquel Rodríguez Llanos, ha destacado el honor de que una colegiada cacereña reciba este premio porque, a su juicio, hace visible el valor y talento de las enfermeras colegiadas en ese ámbito y reconocen la valía de estas trabajadoras que, cada día, silenciosamente gestionan los cuidados.

También se ha distinguido a otros cuatro profesionales en los ámbitos asistencial, investigador y docente, y a la mejor trayectoria profesional.

Salamanca

Paula Salamanca es enfermera desde 1998 y especialista en Familiar y Comunitaria desde 2022. Su larga trayectoria le han hecho ser experta gestora también en Portugal, donde diferentes proyectos llevados a cabo han sido una garantía de los cuidados de enfermería para la salud.

La excelencia en su trabajo diario como gestora y la colaboración con diversas instituciones y organizaciones han hecho que se convierta en referente de calidad, para la salud de la población en general y en la formación del autocuidado de la salud individual, obteniendo el premio a las “Mejores Prácticas en la Experiencia del Paciente” de New Medical Economics a la Escuela de Cuidados y Salud de Extremadura en 2022.

Actividad

Con una actividad imparable, y comprometida con la sociedad, durante la pandemia, y ocupando el puesto de directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Mérida, coordinó distintos equipos multiprofesionales encargados de la realización de cribados epidemiológicos relacionados con el coronavirus tanto en grandes municipios del Área como en equipos móviles que se desplazaban a localidades y pedanías.

Fue relevante y referente porque coordinó al equipo que vacunó el primer día durante la pandemia en Extremadura y solicitó, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que con la técnica y material adecuados se pudiera extraer una dosis extra del vial de vacunación, siendo elevado al Consejo Interterritorial y aprobado su uso días después.

Personalidad

Tiene un fuerte liderazgo, planificando, organizando y gestionando equipo de cuidados, que la convierten en una enfermera gestora ejemplar, siendo impulsora del autocuidado como elemento esencial del sistema sanitario sostenible en general, y en el de Extremadura en particular, tal y como ha informado Diario Enfermero, medio experto en el sector.