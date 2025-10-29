El SES debe indemnizar a la familia de una paciente que murió por un error en el diagnóstico en Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá indemnizar a una familia de una paciente que murió por un retraso en el diagnóstico en un hospital de la provincia de Cáceres. Según recoge el dictamen al que ha tenido acceso este diario, la comisión jurídica considera que hubo mala praxis y condena a la administración a abonar 151.000 euros al marido y los cuatro hijos de la fallecida. Los hechos ocurrieron en 2021 y el proceso judicial se inició en 2022 y se ha resuelto tres años más tarde, en octubre.

El texto recoge que la paciente acudió al servicio de urgencia de Cabezuela del Valle con una «fuerte cefalea, vómitos y mareos» que provocaron que se desmayara en el suelo, por lo que tuvo que ser derivada al hospital Virgen del Puerto de Plasencia. En el texto de la comisión jurídica se recoge que «no se realizó TAC craneal hasta pasadas más de 12 horas de haber sido tratada por los servicios médicos».

También expone que «no solo no se realizó la prueba crucial sino que se administraron unos medicamento que estaban absolutamente contraindicados para este tipo de incidencias cerebrales, lo que provocó que s expandiera la hemorragia procedente el aneurisma que fue herniando poco a poco el cerebro hasta el punto de que, cuando llegó a los servicios de neurocirugía de Badajoz, ya no pudieron hacer nada porsu vida».

«La asistencia prestada no fue correcta»

La comisión jurídica concluye así que «la asistencia prestada no fue correcta» y que «el error producido abocó a un tratamiento insuficiente e inadecuado, dado que con los antecedentes que tenía la paciente procedía haber ordenado la realización de un TAC para descartar la rotura aneurismática que padecía, siendo además administrados anticoagulantes que pudieron agravar la situación clínica, derivando en una hemorragia y su posterior fallecimiento».

Por esta razón, considera procedente que el Servicio Extremeño de Salud indemnice a los familiares con una cantidad que barema previamente. La familia pide 194.906 euros, 108.515 euros para el marido y 21.070 euros para cada hijo, no obstante, la comisión jurídica estima que hay que restarle un 22%, el porcentaje que corresponde al grado de mortalidad atribuible a su estado clínico, por lo que calcula la indemnización en 151.205 euros.