Vivir con una lesión medular en Cáceres: los retos diarios más allá de la rehabilitación

Cada año, alrededor de un millar de personas en España sufre una lesión medular, ya sea por accidente, enfermedad o causa congénita. Detrás de cada diagnóstico hay una vida que cambia por completo y un largo proceso de adaptación que va mucho más allá del aspecto médico. En Cáceres y el resto de Extremadura, asociaciones y profesionales sanitarios trabajan para que las personas afectadas puedan recuperar autonomía, dignidad y calidad de vida.

Barreras invisibles

La accesibilidad sigue siendo uno de los grandes retos. Aunque las ciudades avanzan para poder eliminar obstáculos arquitectónicos, todavía existen barreras en calles, edificios, transportes y viviendas que dificultan la movilidad. "Hay lugares donde todavía no puedo entrar sola, o donde una rampa mal hecha se convierte en un muro", relata María del Mar Torres, cacereña con lesión medular desde hace 12 años. A ello se suman las barreras invisibles, como la falta de empatía o el desconocimiento social. "No necesitamos lástima, sino comprensión y oportunidades reales", añade.

Gráfico sobre el impacto psicosocial tras una lesión medular en Extremadura. / El Periódico

Reconstruir una rutina

Tras el proceso médico y la rehabilitación inicial, comienza una etapa más compleja, reconstruir una rutina. Adaptar el hogar, aprender a manejar una silla de ruedas, reorganizar horarios y asumir nuevas dependencias exige fortaleza física y mental. La inserción laboral es otro de los grandes desafíos. Aunque las empresas están cada vez más concienciadas, la tasa de empleo entre las personas con discapacidad física sigue siendo baja. Las adaptaciones de los puestos de trabajo y la accesibilidad en los entornos laborales son aún insuficientes.

Una persona en silla de ruedas. / Eduardo Parra

Apoyo emocional y entorno familiar

El impacto psicológico de una lesión medular también es profundo. La persona afectada pasa por fases de negación, frustración y aceptación, y necesita el apoyo constante de su entorno. "El acompañamiento emocional es tan importante como la fisioterapia", señalan diversos psicólogos especializados. Las familias, a menudo invisibles en el proceso, son el principal soporte, pero también necesitan apoyo. Asociaciones locales ofrecen talleres y grupos de ayuda para cuidadores y familiares.

A pesar de las dificultades, las historias de superación son cada vez más visibles. El avance en la tecnología asistencial, como las sillas eléctricas inteligentes o los exoesqueletos, y la creciente sensibilización social permiten mirar al futuro con optimismo.