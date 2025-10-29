A vueltas con las ‘erratas’ del nuevo monumento a los represaliados del franquismo en Cáceres

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha reprochado el ‘silencio administrativo’ del ayuntamiento tras solicitar una reunión con el Gobierno local del popular Rafael Mateos para tratar los cambios en el proyecto escultórico a los represaliados, que se pretende instalar en el entorno de la plaza de toros de la Era de los Mártires (antiguo campo de concentración durante el franquismo).

Pieza escultórica

Desde Amececa hacen alusión a que el proyecto artístico presenta una cronología «inadecuada» y se omite una reseña a las personas que estuvieron presas en ese espacio (en la leyenda que acompañará la pieza escultórica).

De hecho, buscan asegurar que el texto refleje que el lugar fue un anexo del campo de concentración franquista de Los Arenales. Por este motivo, llevan desde 2020 solicitando la declaración de Lugar de Memoria Democrática la actual plaza de toros. «Queremos que sea una escultura dedicada a los represaliados porque es un espacio muy concreto. Y lo tenemos solicitado como lugar de memoria», asegura José Hinojosa Durán, vicepresidente de Amececa, en referencia al coso taurino.

El pasado 27 de febrero, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó la concesión de una subvención al consistorio (16.602 euros) para la ‘Construcción de monumentos en plazas de toros de la provincia de Cáceres que sirvieron como lugares de reclusión’.

Posteriormente, se firmó la resolución de Alcaldía para aprobar el proyecto de ejecución para la construcción de un monumento en el entorno de la plaza de toros, dedicado a las personas que lucharon por la libertad y la democracia (1926-1975), presentado por el Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura; y elaborado por Alfonso Javier Doncel.

Desde Amececa especifican que el pasado 28 de marzo se mantuvo un encuentro con el alcalde y el segundo teniente de alcalde, Pedro Muriel, que «mostraron su intención de estudiar la nueva propuesta de ubicación del monumento memorial». Y dejaron claro que la responsabilidad del contenido de la leyenda que debería acompañar al monumento a instalar era de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

Reunión con Bazaga y Rueda

Posteriormente, el 25 de junio se reunieron con la Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; y la Directora General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, donde se acordó que la asociación trasladaría una propuesta.

Y la respuesta, “para nuestra sorpresa”, fue que «es el Ayuntamiento de Cáceres a quien corresponde determinar el texto concreto de la inscripción». Por lo que se volvió a solicitar a mediados de septiembre un nuevo encuentro municipal, pero «no hemos obtenido respuesta alguna desde el equipo de Gobierno».

Por lo que «temiendo que la leyenda haga una omisión explícita a las personas que estuvieron presas» en la plaza de toros de Cáceres, como anexo del citado campo de concentración, estudiarán la adopción de «otro tipo de iniciativas para que el Gobierno municipal atienda nuestra reivindicación».