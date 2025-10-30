Cáceres recibe a Santiago Abascal el próximo lunes en el primer gran acto de la precampaña electoral en Extremadura

La ciudad de Cáceres recibirá el próximo lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, en el primer gran acto político de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La cita organizada por la formación ultraderechista se celebrará en el Gran Teatro (calle San Antón) a partir de las 18.30 horas.

Así lo ha anunciado el mandatario político a través de sus redes sociales. Aún se desconoce si acudirá acompañado de alguno de sus compañeros en la cúpula nacional del partido. Por otro lado, se prevé que asistan todas las vinculadas al partido de Cáceres y Extremadura.

Santiago Abascal anuncia un acto público en Cáceres. / E. P.

De hecho, el portavoz del partido en la ciudad, Eduardo Gutiérrez, le ha enviado un mensaje de bienvenida: "Es un enorme placer que vengas a nuestra querida ciudad. Estaremos con el partido para lograr un gran resultado en los próximos comicios autonómicos".

Primer adelanto electoral

Extremadura se enfrentará el próximo 21 de diciembre a su primer adelanto electoral de la historia. María Guardiola llamó a los extremeños a las urnas en la tarde del pasado lunes y disolvió la Asamblea. La presidenta tomó la decisión después de que los partidos de la oposición, PSOE y Vox, presentasen enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos.

Ante esta "situación de bloqueo", Guardiola optó por unos comicios adelantados para que la ciudadanía "tenga voz" y decida el futuro de la región. La operación electoral extremeña se convierte en la primera y única cita con las urnas de 2026 y cuenta con el visto bueno de Génova. El presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo dio carta blanca a sus barones para que establecieran su propio calendario.

Campaña electoral

La campaña electoral comenzará el día 5 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, y se prolongará hasta el 19 del mismo mes. La víspera del Gordo de Navidad, los extremeños deberán hacer cola ante los colegios electorales para elegir a los 65 escaños de la Asamblea extremeña, 36 por Badajoz y 29 por Cáceres.