La carrera Intramuros de Cáceres amplía su recorrido y agota las 500 inscripciones con diez días de antelación: "Un éxito rotundo"

"Un éxito rotundo de participación". Así se ha definido la décima edición de la Urban Trail Night Intramuros en la ciudad de Cáceres, una espectacular prueba deportiva que recorrerá los mejores espacios de la parte antigua el próximo 7 de noviembre (viernes) a partir de las 21.00 horas. Este año, como novedad, el recorrido se amplía y pasa de 4,6 a 4,9 kilómetros. Con diez días de antelación, el pasado miércoles se agotaron los 500 dorsales para participar en el evento.

La sala de prensa del Ayuntamiento de Cáceres ha acogido la presentación de la carrera en la mañana de este jueves. Han intervenido la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; el jefe de la sección de Deportes de este diario, José María Ortiz; Antonio Fernández, director de zona de Ibercaja; y Juan Luis Frutos, de Pebetero. Además, han acudido Antonio Núñez, del concesionario de Cáceres de Mercedes-Benz Automoción del Oeste; José Luis Castaño, delegado de Cáceres de Canal de Isabel II; y Nacho Lucero, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres.

Itinerario

"Es un trazado técnico nocturno que pone a prueba la agilidad de los corredores desde el primer metro", ha señalado Frutos. Aunque aún falta el visto bueno definitivo al itinerario completo, ya se puede avanzar que la carrera saldrá desde la plaza Mayor y entrará al recinto amurallado por el Arco de la Estrella. Pasará por lugares como el barrio de San Antonio, el Foro de los Balbos, Santa María o San Mateo.

"Requiere un dispositivo logístico muy importante, pero quiero asegurar que la experiencia de carrera está garantizada", ha continuado Frutos. El circuito estará perfectamente balizado y habrá un equipo de profesionales desplegado en puntos estratégicos para asegurar la fluidez del evento.

Recogida de dorsales

Con cada dorsal, se entregará una camiseta conmemorativa de la carrera Intramuros. Los cacereños podrán recogerla en el Paseo de Cánovas, junto al Quiosco de la Música, el próximo miércoles y jueves de 17.00 a 18.00 horas. Además, los corredores de fuera podrán adquirirlo el mismo viernes en la plaza Mayor, de 17.00 a 18.45 horas. El cronometraje está garantizado y existirá un servicio de guardarropa. Se entregará una bolsa a todos los participantes al finalizar la cita en la que se incluirá el avituallamiento y una medalla. Además, habrá trofeo para los ganadores.

La carrera Intramuros de El Periódico Extremadura, en imágenes /

Intervenciones

La concejala Noelia Rodríguez ha querido destacar que la carrera Intramuros es "mítica y muy esperada" por los corredores, además de destacar que es un refuerzo a la condición de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte. "Esta cita une deporte y cultura, y es un apoyo a Cáceres", ha concluido.

Por su parte, José María Ortiz ha señalado su orgullo porque "el diario al que pertenezco esté detrás de la prueba más bonita del mundo". La ha querido definir también como "especialmente dura, pero muy emotiva".

Antonio Fernández ha querido destacar el compromiso de Ibercaja con la prueba: "Es un placer ser partícipes de un evento que es un referente deportivo y social en la ciudad". "Nosotros estamos en esta carrera porque lo consideramos una forma de devolver a los cacereños todo lo que la ciudad nos da", ha sentenciado.