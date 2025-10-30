La ONCE pone el foco en el Colegio de Médicos de Cáceres y saca un cupón por su 125 aniversario

125 años es un número que no todas las instituciones pueden presumir de tener y por ello el Colegio de Médicos de Cáceres lleva un año de celebración con unos actos que acabarán el 7 de noviembre. Con ese motivo como trasfondo se ha presentado este jueves en la sede del colegio un cupón de la ONCE en colaboración con el organismo colegial. Algo similar a lo que ya se hizo con la lotería nacional el pasado mes de junio.

En el acto participaron Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos, y Fernando Iglesias, delegado de la Fundación ONCE. Robles comenzó diciendo que «es un día importante dentro de los múltiples actos que celebramos», y destacó la «gran cortesía» de la fundación por realizar el gesto de crear un boleto conmemorativo, lo cual «agradece encarecidamente». El décimo podrá comprarse en todo el territorio español de cara al sorteo que se celebrará el 4 de noviembre. «Los casi 21.000 vendedores que hay en toda España tienen los 5 millones de cupones que tiene esta colección. Barcelona, Ávila, Asturias, cualquier sitio... todos ven que el motivo del siguiente sorteo es el Colegio de Médicos de Cáceres».

El mayor beneficio que se saca con este gesto es «que se da visibilidad al colegio», el cual cumple unos 125 años «que no todos cumplen». Con un poco de suerte toca precisamente en Cáceres, y si es «para bien y para tener una vida muchísimo mejor», mejor aún.

Premios y servicios

Tomó la palabra Fernando Iglesias, delegado de la fundación, quien destacó que esta «tiene muchas cosas que la unen con el Colegio de Médicos». «Entre ayer, hoy y mañana, una persona puede sufrir en Extremadura una pérdida de la visión tan grande que va a llamar a las puertas de la ONCE para pedir que lo acojamos en nuestra casa», comentó. «Algo que ojalá no sea así y haya los avances suficientes para que las personas no nos quedáramos ciegas». Pero en el caso actual, resaltó la «importancia de la coordinación con los servicios de oftalmología».

Fernando Iglesias, con el cupón especial detrás. / Pablo Parra

«La ONCE vende productos de juego todos los días con dos objetivos: para repartir premios, llevar la ilusión a todos los rincones de Cáceres y el estado español; pero la sociedad sabe que si el cupón no toca, hay una segunda oportunidad que es recibir servicios sociales de calidad para las personas con discapacidad visual», comentó el delegado.

Fundación Baja Visión

Iglesias quiso aprovechar el acto para dar a conocer la Fundación Baja Visión. Para formar parte de la ONCE es necesario tener una pérdida de visión en torno al 10%, es decir, hay que ver menos de ese porcentaje en campo o agudeza visual. No obstante, no deja de lado a aquellas personas que no están en ese 10% pero sí forman parte del espectro de la baja visión. Para ellos está la Fundación ONCE Baja Visión, pensado para aquellas personas que no tienen tanta pérdida de visión pero sí necesitan ciertos recursos.

Se puso en marcha el año pasado y se puede encontrar toda la información en su web, fundaciononcebajavision.es. Allí habrá un formulario disponible y, una vez que esté todo en orden, los usuarios podrán beneficiarse de todos los servicios, como asesoramiento genético, entre otras opciones.