Un convenio pionero entre la Cámara de Comercio y la Diócesis de Coria-Cáceres permitirá acreditar competencias profesionales a los voluntarios

La Diócesis de Coria-Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres han firmado este jueves un convenio de colaboración pionero en España para orientar y acompañar en el proceso de solicitud del reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través del voluntariado desarrollado en las parroquias y entidades diocesanas.

El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, nace con vocación de continuidad y busca valorar el compromiso y la experiencia del voluntariado eclesial, permitiendo que su labor sea reconocida mediante certificaciones oficiales del catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Durante la presentación del convenio, el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha subrayado que es proyecto «es un signo de esperanza», porque valora la labor de las personas voluntarias y les ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente. «Creemos que cuando se abre un camino de dignidad laboral, se construye una sociedad más justa y fraterna», ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha destacado que este convenio refuerza el compromiso de la entidad con la formación y el desarrollo en la provincia, y «supone un paso muy importante para seguir certificando la valía profesional».