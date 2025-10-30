La Diputación de Cáceres da luz verde a la compra del Palacio de Mayoralgo y no descarta la venta del Edificio Pintores 10

La Diputación de Cáceres ha dado luz verde por unanimidad, en la sesión plenaria de este jueves, al primer pago de 5 millones de euros para la adquisición del Palacio de Mayoralgo, situado en la plaza de Santa María y hasta ahora propiedad de Unicaja (entidad bancaria). El importe restante, 3 millones, se abonará el próximo mes de enero.

Durante la sesión también se abordó la posible venta del Edificio Pintores 10, perteneciente a la institución provincial.

Motivos de la compra

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, explicó durante su intervención los motivos que llevaron a la compra del palacio Mayoralgo. Señaló que, desde el inicio de la legislatura observaron que las dependencias de la diputación “eran escasas” y en algunos casos, “no reúnen las condiciones mínimas para el trabajo de los funcionarios”.

A esto se le suma la necesidad de acometer obras en el palacio Provincial. Morales expuso que se necesitan unas “importantes en el ámbito de seguridad”, como evacuación en el tema de incendios. Además, añadió que tienen que renovar la climatización del edificio, puesto que es “muy antigua” y genera gastos en cuestiones como la prevención de la salmonela.

Esta remodelación supondría la evacuación en ciertos casos de “plantas enteras”, subrayó el mandatario provincial. Por ello, afirmó que desde hace tiempo buscaban edificios para poder abordar los citados temas y desde la entidad bancaria se ofreció la posibilidad de la venta del inmueble.

El presidente de la diputación indicó que desde el primer momento mostró interés, puesto que se trata de un edificio reformado en el que trabajan cerca de un centenar de empleados de Unicaja. Tras la valoración técnica que permitió determinar un precio adecuado para la operación, la administración provincial y la entidad bancaria alcanzaron un acuerdo.

Morales añadió que además de ser un edificio para el uso de la Diputación de Cáceres, también se devuelve “un edificio emblemático” a la ciudadanía, en el que se conservan ruinas romanas. Asimismo, destacó que el inmueble ofrece un recurso turístico a la ciudad y actúa como un “acicate” de cara la Capital Europea de la Cultura en 2031.

Una vez que los trabajadores de Unicaja abandonen el edificio, a finales de año, se comenzará un proceso de reubicación “de manera acompasada” de los empleados de la diputación, tanto para poder iniciar las obras del palacio Provincial, como para trasladar otros servicios procedentes de distintas dependencias.

Apoyo de la oposición

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Sergio Rey, expresó durante su intervención en el pleno, su respaldo a la compra del inmueble, apoyo que ya le había manifestado al presidente provincial en el mes de agosto cuando tuvo conocimiento de la operación. A su vez, planteó que, una vez se concluyan los procesos de reforma, la opción de venta del Edificio Pintores 10 con el fin de“intentar impulsar” la calle Pintores.

Morales mostró su conformidad con esta propuesta y señaló que Pintores 10 es un edificio “problemático” para el trabajo de oficina y que puede tener otros usos como los relacionados con el ámbito turístico.

Transacción fuera de la capital

Por último, Morales anunció que ha solicitado un informe técnico para estudiar la posibilidad de que la transacción se realice en una notaría de fuera de la capital cacereña, en un municipio con menor población. “Para que también se recompense más allá de la propia capital o de Plasencia, que son dos ciudades que, de por sí, tienen unas transacciones económicas y mercantiles mucho mayores que cualquier otro municipio”.