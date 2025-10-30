La feria Arte Aparte arranca en Cáceres con una "invitación a mirar" el mundo y acercarse a lo rural

“Es una invitación a mirar”. Estas palabras, pronunciadas por la diputada Antonia Molina en una poética intervención, expresan a la perfección el propósito de Arte Aparte. La feria que nació hace diez ediciones, esta es la undécima, para explorar los márgenes del panorama cultural y artístico, celebraba este jueves una previa de su inicio que será mañana con un respaldo institucional total, desde el ayuntamiento hasta la diputación y la Junta en un intento de sumar esfuerzos para el gran reto europeo que supone la candidatura a la capitalidad europea.

Así, en una concurrida rueda de prensa en cuanto a autoridades se refiere se presentó al detalle la programación prevista para este año, que se prolongará hasta finales de noviembre. Siguiendo la dinámica de la feria, la organización ha seleccionado un centenar de propuestas entre las enviadas, un total de 500, para exponer en una muestra colectiva en la sala Belleartes. De todas ellas, recogieron los organizadores Paco Mcgregor y Agustín Nieto, la mitad son de artistas extremeñas, un cuarto de artistas nacionales y el último cuarto, internacional desde Colombia, Brasí, Sudáfrica o China.

Inclusión cultural

La inauguración tendrá lugar este viernes a partir de las 21.00 horas con actuaciones de Viola Ozores (21.30 horas) y Lara Martorán (22.00 horas). De igual forma, Arte Aparte sale este año de la ciudad y se acerca a lo rural, precisamente, a pueblos como Casar de Cáceres y Jarilla, este último, afectado por el gran incendio de verano. Allí, expondrán una muestra itinerante con piezas elaboradas en colaboración con Novaforma y Aspainca. También habrá un canal de expresión para los más pequeños como Arte Aparte junior.