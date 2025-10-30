Francisco Pizarro Escribano, pregonero de la Semana Santa de Cáceres para 2026

Francisco Pizarro Escribano ha sido elegido por el pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales, Pregonero de la Semana Santa de Cáceres 2026. Escribano está muy vinculado a la Cofradía de los Ramos, de la que es jefe del paso procesional de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

Doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Extremadura, es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Master en Administración y Dirección de Fundaciones y Entidades sin ánimo de Lucro por el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesina fin de master llevaba por título Nuevas Formas de Gestión Sanitaria. Además, cuenta con un diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado en Contabilidad y Organización de empresas de la U.A.M.

Es Director de Desarrollo de Negocio de FUNDECYT-PCTEX, la fundación que gestiona, entre otros proyectos, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Extremadura (CEEI Extremadura) del que es su director.

En representación del FUNDECYT–PCTEX, ha sido Consejero Delegado de la Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud, encargada de la promoción de un Polo Biotecnológico en la Ciudad de Cáceres.

Tras haber desempeñado funciones ejecutivas en la empresa privada, ha sido, durante nueve años, Coordinador del CIADE (Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid). Como tal estuvo muy vinculado a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Extremadura y a la Unidad de Desarrollo Empresarial del Parque Científico de Madrid desde su creación.

Fotogalería | Semana Santa de Cáceres: Así fue la procesión del Domingo de Ramos / Jorge Valiente

Experto

Como experto, ha prestado servicios de asesoramiento y aceleración de empresas de base tecnológica para diferentes instituciones preocupadas por la creación de empresas: Cámaras de Comercio, Parques Científicos y Tecnológicos, Agencias de Innovación y Centros Tecnológicos.

Ha impartido numerosos cursos de Creación de Empresas y Gestión de la Innovación para diversos tipos de Instituciones y Colectivos Profesionales.

Su labor investigadora y de consultoría se ha centrado en el estudio del Perfil del Emprendedor, diseño de plataformas de servicios de creación y desarrollo de empresas, estrategias de desarrollo territorial basadas en el emprendimiento y la innovación, el estudio de las empresas de inserción social y el emprendimiento social.

Ha sido promotor y coordinador de la Escuela de Emprendedores Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha sido profesor del Máster en Administración de Fundaciones y entidades sin ánimo de Lucro de la Universidad Autónoma de Madrid, del Master en Restauración de Ecosistemas de la Universidad de Alcalá de Henares y del Master en Business Entrepreneurship de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha impartido cursos y conferencias en casi una veintena de Universidades Españolas y Latinoamericanas, y es autor de artículos y publicaciones sobre emprendimiento e innovación.