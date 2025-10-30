"Nunca he estado de baja, los constipados me los he curado trabajando en la tienda", afirma Carlos Boticario, fundador de Offipapel en Cáceres

Con cuarenta años de experiencia en el mundo de la papelería, Carlos Boticario es todo un referente del sector. Nacido en Plasencia, llegó a Cáceres siendo apenas un niño de diez años. "Comencé trabajando como comercial, con un pequeño almacén en la ciudad. No solo repartíamos en Cáceres, sino también en Badajoz y Salamanca. Más tarde empecé a colaborar con la empresa ENRI, líder nacional del sector, donde permanecí durante cinco años. Sin embargo, quería superarme, así que decidí abrir mi propia papelería, Papelería Montecarlo, en el Centro Comercial Cánovas. Nos fue muy bien, tanto que más adelante abrimos Offipapel, en la calle Gil Cordero, donde finalmente me voy a jubilar. Durante un tiempo mantuvimos las dos tiendas abiertas, hasta que la apertura del Centro Comercial Ruta de la Plata hizo que el público dejara de acudir tanto a Cánovas".

Offipapel, papelería técnica situada en Gil Cordero, cierra sus puertas próximamente. / CARLOS GIL

Inversión constante

"Gracias a Dios, hemos tenido mucha suerte y las cosas nos han ido muy bien, aunque también es cierto que hemos trabajado muchísimo, como auténticos leones. Cuando abrí el negocio ya contaba con unos siete u ocho años de experiencia, así que conocía bien cómo funcionaba el mundo de la papelería. Mucha gente, cuando decide montar una tienda, se lanza sin saber realmente en qué se mete, piensan que con cuatro euros basta para empezar, y no es así. Para sacar adelante un negocio hay que invertir todos los días, y cada vez más".

Artículos más exclusivos

Además, siempre intentó que su papelería no se limitara a los productos tradicionales, sino que ofreciera también artículos más exclusivos y de mayor calidad, como agendas, maletines y portafolios.

"Por no hablar de las plumas, casi todos los días vendo alguna. Muchos comercios ya no trabajan con ellas, pero siempre tiene que haber alguien que las ofrezca, y yo aposté por ese tipo de artículos, de un precio más alto. Si uno se dedica solo a vender lápices, gomas y plastilina, la ruina llega pronto. En cambio, cuando ofreces productos más exclusivos, esos son los que realmente tienen salida. Claro que, el primero que tiene que creer que va a venderlos eres tú. Siempre he querido diferenciarme de otros compañeros del sector en la ciudad, y eso no me hace ni mejor ni peor que nadie. Pero gracias a ese esfuerzo, voy a poder jubilarme tras 47 años y cuatro meses cotizando a la Seguridad Social. Creo que con eso, ya he cumplido con este país".

"Trabajando todo se cura"

"Ahora lo que necesito es descansar, disfrutar y, sobre todo, tener salud", ha expresado. Además, ha destacado con orgullo sus años de cotización: "Para mí es un motivo de satisfacción, porque soy español y siempre he cumplido. Nunca en mi vida he estado de baja, cuando he tenido un constipado, me lo he curado en la tienda, porque trabajando todo se cura".