Cultura
Manolo García hace 'sold out' en Cáceres y abarrotará el Palacio de Congresos para presentar su décimo disco
Su nueva gira comienza este domingo y todas las entradas llevan vendidas varias semanas. Hace unos días, realizó un ensayo privado en Mérida y el miércoles estuvo en La Revuelta con David Broncano
De Mérida a Cáceres pasando por La Revuelta con David Broncano. Manolo García encara una apasionante gira con motivo de la presentación de su décimo disco y comenzará en Cáceres el próximo domingo ante las abarrotadas butacas del Palacio de Congresos, que luce un 'sold out' desde hace varias semanas.
De Mérida a Cáceres
El artista se ha abonado a Extremadura. Hace unos días, estuvo en Mérida ensayando su nueva gira y sorprendió a algunos de sus fans con un concierto privado para seguidores seleccionados en el Centro Cultural de la Antigua. Este miércoles ofreció su única entrevista previa al inicio de la gira de conciertos en La Revuelta. Y este domingo dará inicio a los recitales en la capital cacereña para presentar su disco Drapaires Poligoneros, que lleva a la venta desde el pasado 31 de agosto.
Manolo García emprende este domingo una gira que le llevará por 16 teatros de distintas ciudades de España. La idea del músico y compositor es hacer hincapié en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, que conquistó a miles de personas desde su lanzamiento en el año 1998.
Músicos
Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes. A lo largo de la gira estará acompañado de los guitarristas Ricardo Marín, Sara García, Albert Serrano y José Luis Ordóñez, el bajista Íñigo Goldaracena, el batería Charly Sardà, el percusionista Juan Carlos García y la violinista Olivda Lanza.
A lo largo de la gira, que se prolongará hasta el 15 de enero, Manolo García pasará por Cáceres, Pozoblanco, San Sebastián, Pamplona, Santiago, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Granada, Valencia, Madrid, Albacete, Valladolid, La Línea de la Concepción y Sevilla.
