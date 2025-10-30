Noche de cine de terror y micro abierto en Cáceres

Proyecciones escalofriantes y actuaciones en vivo.

La casa en el árbol llega al 'Festival de Cine Fantástico y de Terror'

Este jueves 30 de octubre a las 22.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la proyección de La casa en el árbol, dentro del XIV Festival de Cine Fantástico y de Terror.

Con una atmósfera rural y claustrofóbica, la película nos transporta al bosque de Zeanuri, donde Ale, su pareja y su perro buscan desconectar en una cabaña a más de veinte metros del suelo. Una noche, su novio cae al vacío y muere. Un año después, Ale regresa al lugar convencida de que una entidad del bosque fue la responsable, y esta vez, viene dispuesta a cazarla. El filme tiene una duración de 89 minutos y está recomendado para mayores de 16 años.

La organización recuerda la importancia de la puntualidad, ya que las puertas se abrirán 30 minutos antes y no se permitirá la entrada una vez iniciada la proyección, perdiéndose el derecho a devolución del importe de la entrada. Asimismo, según la legislación vigente, todos los menores deberán contar con entrada, independientemente de su edad o de si ocupan localidad.

La Muela celebra un Micro Abierto este jueves

El Centro Social, La Muela, invita a toda la comunidad a participar este jueves 30 de octubre en su esperado Micro Abierto, un espacio libre para la poesía, música, teatro, performance e improvisación. Las puertas se abrirán a las 20.00 y el micro comenzará a las 21.00 horas. Desde la organización animan a todas las personas a participar, ya sea para gritar, cantar, bailar o simplemente disfrutar y compartir. Además, durante las horas de luz del mismo jueves, el colectivo estará realizando mejoras en el espacio, invitando a quien quiera a colaborar, construir y compartir.

Cartel del Micro Abierto en La Muela. / Cedida

Como siempre, La Muela recuerda que sus puertas están abiertas, pero pide dejar fuera el ego, el miedo y las malas actitudes.