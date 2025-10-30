Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria

En los últimos años, Cáceres se ha consolidado como una de las capitales gastronómicas más interesantes del país. Su nombre suena en guías, congresos y rutas donde el producto local es el eje y la memoria, el relato. En este contexto de renovación pausada y sincera, proyectos como el del joven cocinero Álvaro Holgado ayudan a entender por qué la ciudad mira al futuro sin dejar de mirarse a sí misma.

Su restaurante, Maná, abierto hace tres años en la plaza de Santa Clara, ha ido creciendo con un discurso culinario que se apoya en lo emocional, en los sabores reconocibles y en los gestos cotidianos de la cocina extremeña. El próximo 7 de noviembre estrena su nuevo menú degustación, 'Raíces', fruto de un año de trabajo y reflexión.

"Es un menú que habla de nuestra tierra, de nuestros productos y, sobre todo, de nuestras abuelas", explica Holgado. "De esa raíz que ellas regaron con paciencia, con el fuego lento y con esa forma de cocinar que no se olvida".

La emoción como hilo conductor

El nombre de Maná no es casual. "Mucha gente cree que viene del grupo musical, pero es un homenaje a mis dos abuelas, Magdalena y Nana", cuenta el cocinero. A ellas dedica también este menú de once pases, que construye un recorrido culinario a través de recuerdos y objetos familiares.

La vajilla artesanal ha sido diseñada por Terracota Mérida, y el botijo tradicional se convierte en el centro de mesa como símbolo de frescor, tierra y pasado. También se recupera el chato de vino —pequeño vaso que acompañaba la carne en las comidas de campo—, resignificado ahora como parte del ritual del servicio.

"Queríamos que cada pieza tuviera alma. Que la gente se sintiera como en casa, pero con una mirada distinta", señala Holgado.

Un menú que cuenta historias

El menú se abre con un lomo con pringada de aceite de oliva y patatera sobre una corteza de corcho de alcornoque, una metáfora visual de los paisajes de Extremadura. En el centro del recorrido aparece uno de los platos más emotivos: el cocido de mi abuela, como lo define el chef, reinterpretado sin artificios, con el respeto de quien sabe que en ese caldo hay historia.

Holgado, en la sesión de fotos para este diario. / Carlos Gil / CARLOS GIL

El cierre llega con un gesto de ternura: una lata de galletas de las que luego se usaban para los aperos de la costura, donde se esconden los petits fours —rosquillas de anís, trufas de chocolate y perrunillas— que acompañan el café. "Es el broche final, un guiño a esas sobremesas largas de familia", explica Holgado.

Cáceres, el territorio que inspira

El chef insiste en que Cáceres es más que el escenario: es el punto de partida. “Aquí la gastronomía no se entiende sin la ciudad, sin su historia ni su entorno”, afirma. La capital, con su mezcla de pasado monumental y vitalidad joven, se ha convertido en un espacio donde la cocina dialoga con la identidad local.

Desde los restaurantes de alta cocina hasta los bares de siempre, Cáceres vive un momento de esplendor tranquilo. “Formar parte de ese movimiento nos emociona. Queremos aportar nuestra voz, pero desde la memoria”, apunta el cocinero.

El menú 'Raíces' disponible por 70 euros (bebidas aparte) y solo bajo reserva para mesa completa, no busca impresionar con fuegos artificiales. Prefiere emocionar con verdad, conectar la cocina de las abuelas con el pulso contemporáneo de una ciudad que late entre historia, turismo y sabor.