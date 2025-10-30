Un quiosco de Cáceres amenazado por vender la revista 'Interviú'

En 1980 un quiosco de prensa de Cáceres es amenazado en febrero por vender la revista 'Interviu'. En mayo, el Gobierno Civil ordena el cierre de la discoteca más veterana de la ciudad: 'Faunos', y detiene a un feriante que exhibía films porno.

Portadas más polémicas

La revista Interviú fue fundada en 1976 por Antonio Asensio y el Grupo Zeta, buscando ofrecer un periodismo de investigación combinado con "reportajes sensuales y provocadores". Algunas de sus portadas más polémicas incluyen a celebridades como la Duquesa de Alba, Marta Sánchez y Claudia Schiffer, así como a personalidades de la prensa del corazón. Además, se convirtió en una de las publicaciones más leídas de España, con un eslogan popular: "No eres nadie hasta que no sales en Interviú".

Portada de la revista Interviu. / Cedida

Primer hombre en la revista

En su número 16, en septiembre de 1976, la actriz Marisol posó desnuda para la revista. Esa portada fue un auténtico "golpe" en el contexto de la España de la Transición. Pero no fue la única, diversas portadas generaron revuelo, como cuando apareció la Duquesa de Alba desnuda en 2011 o en 2010, Jesús Vázquez, posicionándose así como el primer hombre en protagonizar una portada de Interviú, rompiendo un tabú dentro de la publicación.