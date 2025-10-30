¿Cómo se gestó la revolución de la Ribera del Marco de Cáceres? 415 viviendas y un parque fluvial

Fue en la pasada legislatura de Luis Salaya cuando el pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó de manera definitiva la urbanización de San Francisco 06, el desarrollo urbanístico de una serie de parcelas existentes entre la avenida de Dulcinea y la avenida Cervantes, que llevaban desde el año 2005 en diferentes momentos de desarrollo.

Este desarrollo urbanístico pendiente ‘sine die’ supone la construcción de una serie de viviendas (apartamentos) en un solar abandonado frente a la Cueva de Maltravieso, y también permite al consistorio adquirir gran parte de la Ribera del Marco.

Participantes

En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 participa el propio consistorio, empresas interesadas en explotar el terreno y LandCo, una promotora de suelo perteneciente a Banco Santander. Este proyecto urbanístico está ligado con los desalojos en el Alto de Fuente Fría para iniciar la construcción de un corredor verde en esta privilegiada zona de la capital cacereña. Se trata de una zona verde obligatoria para la construcción de los apartamentos. El proyecto prevé demoler una treintena de edificaciones de la calle, que se encuentra tras el complejo cultural San Francisco. Y ese pasaje verde llegaría prácticamente hasta el Espacio de Creación Joven.

Pero aún resta alguna vivienda por desalojar, en la que hay residentes. Por lo que la operación urbanística, que se despliega desde hace años y que ha incluido críticas y amagos judiciales, todavía no está completada.

Conflicto

El conflicto que se vive en el Alto de Fuente Fría no es nuevo. La AIU que lidera la creación del corredor inició los trámites para la aprobación del proyecto a lo largo de la década de los 2000, cuando representantes de la empresa presentaron a los propietarios las primeras indemnizaciones.

Galería | Así van las obras para construir 415 viviendas en la Ribera del Marco /

Entre tanto, colectivos como Amigos de la Ribera del Marco han denunciado que las casas abandonadas tras los desalojos (una treintena) ya han sido vandalizadas y presentan un estado infame.

Obras

Las obras para construir apartamentos en las inmediaciones de la Ribera del Marco llevan meses en marcha. Las máquinas comenzaron los trabajos de urbanización a comienzos del pasado verano. Sin embargo, aún existían muchas incógnitas como el número de viviendas que se iban a construir, los planos o el precio. El proyecto inmobiliario está comandado por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 y la parcela escogida es la ubicada entre los institutos Javier García Téllez y Al-Qázeres, en una zona privilegiada de la ciudad, entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco. En la AIU participa el ayuntamiento, una serie de empresas interesadas en explotar el terreno y LandCo, una promotora de suelo perteneciente a Banco Santander.

Actualmente, el proyecto está inmerso en una primera fase de trabajospara acometer la urbanización de los terrenos a cargo de la empresa Araplasa. Para ello, se adentraron en la parcela una serie de máquinas hace cuatro meses e iniciaron los movimientos de tierra. Cabe destacar que esta primera fase de las obras tiene un plazo de ejecución de doce meses, por lo que hasta el mes de junio no está previsto que se empiecen a levantar los edificios. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de simultanear las obras de edificación para acortar de forma importante la entrega de las primeras viviendas.

Promotoras

Cuando comenzaron los movimientos de tierra, entre las promotoras existía cierto hermetismo. La cifra exacta de viviendas a construir aún no estaba confirmada y no se atrevían a vaticinar el número final. Pero LandCo al fin ha hecho públicos los datos relacionados al desarrollo residencial en esta promoción del sureste del municipio. Dispondrán de 56.025 metros cuadrados (más de 5,6 hectáreas) de techo residencial para construir un total de 415 viviendas.

Galería | Este es el estado de la Ribera del Marco /

El suelo se dividirá en ocho inmuebles distintos, separados por viales de sentido único que bordearán todas las edificaciones. Las dos primeras estarán ubicadas en las inmediaciones de la avenida de Cervantes y tendrán 43 y 51 apartamentos. Las otras seis se construirán en paralelo y tendrán 53, 53, 53, 53, 57 y 52 viviendas cada una. Solamente el inmueble de los 43 pisos será VPL (viviendas de protección pública de precio limitado). El resto serán VPP (viviendas protegidas). Además, cada una pertenece a un propietario diferente. Tres de ellas son del Ayuntamiento de Cáceres, cuatro serán propiedad de LandCo y solamente una pertenece a varios propietarios que no están especificados en los planos.

Parque fluvial

Para poder construir estas viviendas, LandCo va a entregar al Ayuntamiento de Cáceres 51.620 metros cuadrados de suelo gratis y libres de cargas y ocupantes en las inmediaciones de la Ribera del Marco para la creación de un gran parque fluvial que tiene como objetivos el disfrute de la ciudad y la conservación del patrimonio. Para ello, aún se mantienen a la espera de desalojar a los últimos residentes de la calle Alto de Fuente Fría, a los que se les ha ofrecido una cuantía por sus inmuebles. Por ello, en la firma perteneciente a Banco Santander hablan de un «doble beneficio para la ciudad: más viviendas libres y protegidas y la recuperación del entorno de la Ribera del Marco». Aún así, este recinto queda pendiente de la redacción del Plan Director.

El arquitecto y gerente de suelo de la zona sureste de LandCo, Antonio Gómez García, presume de la labor que están realizando por la ciudad: «Que la aprobación de los trabajos conducentes al ansiado inicio de las obras haya sido siempre por unanimidad de todos los grupos en el pleno del ayuntamiento es una muestra clara del enorme interés y preocupación de la ciudad por el desarrollo del suelo, inmejorablemente ubicado», señala. Las obras pueden suponer el inicio de la transformación definitiva de la Ribera del Marco gracias a que contará con centenares de nuevas viviendas y la creación de un parque para pasear por las inmediaciones del caudal.