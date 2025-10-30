Las X Jornadas Góticas de Cáceres celebran una edición dedicada al universo de Lovecraft, el crimen y el misterio

Las X Jornadas Góticas de Cáceres regresan del 6 al 16 de noviembre con una programación centrada en "El universo de Lovecraft. Crimen y misterio", un homenaje al horror cósmico y a las raíces del género gótico en la literatura y el arte. La cita, consolidada como una de las más singulares del calendario cultural cacereño, está organizada por la Asociación Cultural Norbanova y la Asociación Cultural Letras Cascabeleras, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, el Ateneo, la Biblioteca Pública y la Filmoteca de Extremadura, entre otros colectivos.

Las jornadas comenzarán el 6 de noviembre en la Filmoteca de Extremadura, con la proyección de "En la boca del miedo" (1994), de John Carpenter, una cinta clave en el legado cinematográfico inspirado por H. P. Lovecraft.

El 7 de noviembre tendrá lugar la presentación oficial del programa en el Palacio de la Isla, donde también se presentará el sello y la tarjeta postal conmemorativa “Leyendas de Cáceres: La leyenda de las Huertas de la Merced”. En este acto se rendirá homenaje al cronista oficial de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal, por su década de colaboración con las jornadas.

Esa misma tarde, la creadora de contenido Drew Tuá, referente del true crime en español, ofrecerá en el Ateneo de Cáceres la conferencia inaugural “De la Sangre a la Pluma: Criminales y Científicos que Inspiraron la Novela Gótica”.

Lovecraft, cuervos y asesinos literarios

El 8 de noviembre, el cuentacuentos Pep Bruno ofrecerá en la Biblioteca Pública la sesión familiar “Repelús de cuentos… con mucha risa”.

El 10 de noviembre, el escritor Vicente Rodríguez Lázaro abordará la figura de Lovecraft en el cine con la charla “A la búsqueda de los antiguos”.

El ciclo continuará el 11 de noviembre con el profesor Felipe Rodríguez Pérez, que analizará “El cuervo: imagen y símbolo cultural”, y el 12 de noviembre con el historiador Diego Vinagre Nevado, que explorará el lado más oscuro del Londres victoriano en “Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador”.

Kack el Destripador. / El Periódico Extremadura

La tradicional Velada Literaria Gótico-Romántica se celebrará el 13 de noviembre en el Ateneo, con micrófono abierto, lecturas de textos del Romanticismo, ambientación gótica y la lectura teatral de “Lovecraft”, de Vicente Rodríguez Lázaro. Durante la sesión se darán a conocer los ganadores del IX Concurso de Microrrelatos Cáceres Gótica.

El 14 de noviembre, el escritor y traductor Fernando López Guisado clausurará el programa de conferencias con “Siempre nos quedará Lovecraft: la influencia del horror cósmico en la cultura popular”.

Como colofón, el 16 de noviembre se celebrará una visita guiada al cementerio de Cáceres, dirigida por el propio Fernando Jiménez Berrocal, que cerrará oficialmente las jornadas.

Actividades complementarias

Además del concurso de microrrelatos, el programa incluye una edición especial de Sherezade, el micro abierto de Letras Cascabeleras, que se celebrará el domingo 26 de octubre a las 19:00 horas en el Boogaloo Café de Cáceres, como anticipo de la programación principal.

Las Jornadas Góticas de Cáceres vuelven así a conjugar literatura, historia, música y misterio, consolidando su compromiso con la divulgación cultural y el legado de lo gótico en la ciudad.