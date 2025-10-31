Assumpta Serna y Scott Cleverdon visitan Cáceres: "Existe mucha corrupción en el teatro y en el cine"

Llegaron a Cáceres el pasado jueves por la noche. Eran las doce y media de la madrugada, y directamente se fueron a descansar. Assumpta Serna y Scott Cleverdon ya han tenido la oportunidad de visitar en más de una ocasión lo bella e imponente que es la ciudad de Cáceres. Eso sí, les faltaba por conocer la Escuela Superior de Arte Dramático. En los instantes previos a participar en una reunión con sus alumnos, se abrieron a charlar con los medios de comunicación y atendieron a este diario para responder cuestiones tan interesantes como la «corrupción» que rodea al mundo del teatro y el cine o el futuro del sector. Todo esto en un viaje expréss lleno de enseñanza e ilusión.

Comparación

«Hemos pasado por muchas escuelas de arte dramático de todo el país, pero no hay ninguna tan bonita como esta», reconocen Cleverdon y Serna. «La de Sevilla es muy bonita por su identidad, hay otras que son más modernas, como la de Madrid. Pero esta gana en vistas, en tranquilidad y en historia. Estamos al lado de una preciosa iglesia (la Preciosa Sangre), es un privilegio utilizar estos espacios para racones creativas. Además, yo estuve en la de Glasgow, que es un cenicero postmodenista», reconoce el actor, que cuenta cómo un entorno tan rico favorece a los alumnos: «Inspira muchísimo. Existe un proceso neurológico que hemos estudiado en el libro que escribimos sobre la ciencia de la interpretación en el que se modifica la capacidad de crear. Hay menos estrés, menos presión y menos competitividad».

Scott Cleverdon emite un vídeo en directo mientra Assumpta Serna explica a alumnos de la ESAD su trabajo en el cine. / E. P.

Corrupción

Además, durante esta breve entrevista también aprovecharon para criticar la situación que viven en su sector. «He ofrecido historias muy jugosas relacionadas con la corrupción a periodistas, y no se han publicado. Hablamos de que afecta al teatro, al cine. Hay gente que está manipulando las reglas de subvenciones para conseguir trabajo, para conseguir dinero. La corrupción, en parte, también pasa porque nadie quiere perder todo lo que tiene por razones éticas o morales. Todos somos culpables, y hay personas muy poderosas que no quieren que esto se haga público», indican.

También se mojaron sobre el futuro de los actores: «Los que vienen están mejor preparados que nunca. Pero se necesitan cosas que nunca antes se habían precisado: la competencia y el completo entendimiento del oficio. Pero ahora tenemos grandes ventajas digitales que nunca tuvimos. Todos llevamos una cámara 4K en nuestro bolsillo y estamos más acostumbrados a hacer vídeos. Todos deben ponerse las pilas, estudiar idiomas porque nunca sabes dónde acabarás trabajando. Deben buscar lo que realmente les guste, aunque se equivoquen. Eso es la vida. Fallas, y el fracaso es lo que más te enseña», señalaron los actores, que cuentan con una amplia experiencia en el mundo de la televisión, el cine y el teatro y visitaron a los jóvenes actores cacereños con motivo de la inauguración del curso académico de la ESAD Extremadura.