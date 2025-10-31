Cáceres 2031 implica a la ciudad en su primer gran acto en el casco histórico

¿Qué tipo de recuerdos aspira a generar una sociedad? No hay nada más poderoso que la memoria colectiva. Las ciudades se construyen en base a lo que viven sus ciudadanos y en el ambiente que respiran día tras día. Las generaciones sostienen sobre las siguientes un legado de lo que les pasó y de cuánto les llegaría a marcar. Es cometido, por tanto, de las ciudades dedicar su energía a que sus convecinos estén orgullosos y sientan que el lugar que habitan les escucha y les pertenece en cierta manera.

Con ese propósito por delante, el de escuchar y el de generar de alguna forma un recuerdo colectivo que trascienda a la actualidad, se construye la candidatura de Cáceres 2031, con total certeza, el reto más ambicioso al que aspira la capital en este mandato. Ya lo pretendió en 2016, un primer intento que se llevó San Sebastián, pero ahora, con la lección aprendida y un proyecto que parece ser más consistente, vuelve a recorrer la senda del camino que lleva a la capitalidad europea. Si es verdad que gana, aspiraría a un premio de un millón y medio de euros de Europa aparte del reconocimiento internacional.

Hasta ahora, la candidatura ha dado pasos, primero tímidos y en las últimas semanas, más certeros, para dar forma a una propuesta que parece querer cumplir lo requerido por Europa. A priori, Cáceres partía con cierta desventaja porque hay ciudades que llevan meses trabajando como Granada o Burgos. No obstante, esta cuestión no ha provocado preocupación en el equipo liderado por Iris Jugo, que defiende que la ciudad llega a tiempo.

Desde viajes a Bruselas y a Malta hasta el anuncio de una oficina de activación cultural, el consorcio que integran de forma ejemplar todas las instituciones de Extremadura ha cogido ritmo en lo que a presencia se refiere. En esa línea de acelerar el paso mirando a la primera criba de diciembre e implicar a la ciudadanía, uno de los grandes propósitos que se ha planteado la candidatura, Cáceres 2031 protagonizó este viernes el primer gran acto abierto al público en el corazón del casco histórico, otra de las grandes fortalezas del proyecto por su valor patrimonial incalculable. La candidatura escenifica así su ambición de involucrar a los cacereños con una singular instalación en la plaza Santa María en la que durante el fin de semana podrán compartir sus impresiones de cara a la capitalidad europea.

«Cáceres es el escenario perfecto para esta obra. Porque aquí la historia convive con la creación contemporánea; aquí lo patrimonial no es un peso, sino una raíz desde la que seguimos creciendo. Queremos que cada persona se sienta parte de un relato común, que entienda que la cultura no es solo contemplar, sino también participar, compartir y dejar huella», puso de relieve la coordinadora Iris Jugo hace días. La propuesta, bajo el nombre de ‘En hojas blancas’ en un apodo llevado a lo literal porque está compuesto por papel y luz, ha sido diseñado por Luzinterruptus y producido por Tres Elefantas y Ciudadano Kien.

El valor de lo manuscrito

Este viernes, tras su inauguración oficial, la obra suscitó gran interés entre los cacereños por su ubicación y por sus dimensiones, una gran caja iluminada. En las hojas podían leerse mensajes de todo tipo, desde declaraciones de amor a la ciudad con un internacional I love Cáceres hasta alusiones a su Semana Santa, a su patrimonio y mensajes como Free Palestine o alusivos a temas de actualidad.

La iniciativa pretende ser «un archivo vivo de emociones y reflexiones que irá transformándose con el paso del fin de semana» y quiere «reivindicar el valor de lo analógico frente a la inmediatez digital, recuperando el gesto íntimo de escribir a mano y la fuerza de las palabras compartidas».