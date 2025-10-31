Cáceres volverá a concentrar su agenda navideña en la plaza Mayor y deja abierto que haya pista de hielo

En la víspera de Halloween, hay quienes ya enfilan la directa hacia la Navidad, que será la próxima y una de las más esperadas paradas del año. En esa carrera se encuentra Cáceres, que este viernes reparte un abanico de terroríficos actos mientras perfila la programación para las fiestas de final de año, que coincidirán en tiempo con las elecciones autonómicas. Preguntado por este asunto tras la junta de gobierno local, el concejal Ángel Orgaz confirmó que la plaza Mayor volverá a ser epicentro de las fiestas aunque sin precisar si habrá pista de hielo.

“La Navidad es un símbolo de identidad para este equipo de gobierno, queremos que la plaza siga siendo un polo de atracción para las fiestas”, manifestó. En relación a los detalles del programa, concretó que el ayuntamiento “está trabajando” a través de la concejalía de Festejos para dar forma a una agenda “completa y atractiva”, como en años anteriores “. Con respecto a uno de los grandes atractivos, la pista de patinaje, Orgaz no quiso desvelar la incógnita por respeto al trabajo del área competente aunque avanzó que se hará público de forma inminente.

Cuenta atrás

Queda, por tanto, a falta de escasos dos meses, en el aire si se repetirá la panorámica del pasado año con pista de hielo sintético, atracciones, expositores y un árbol de grandes dimensiones iluminado. Por ahora, la ciudad ya luce desde hace días el cableado en el que se instalarán las luces. También queda por concretar si con motivo de la candidatura a la capitalidad se desplegará una agenda de actos enfocados a promocionar la imagen de Cáceres 2031 teniendo en cuenta que los proyectos se presentarán el último fin de semana de diciembre ante el tribunal para postularse a la primera criba.