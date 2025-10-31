'Corazones Solidarios' para enfermos de cáncer: La iniciativa terapéutica del centro de mayores 'Plaza Mayor' de Cáceres

Se suele decir que todo lo que necesitamos es amor (realmente es cosa de una canción), pero si hay unas personas que necesitan ese cariño son, sin duda, las personas con cáncer. Las consecuencias de esta terrible enfermedad las sabe todo el mundo: se cae el pelo, náuseas, debilidad... Pero hay un daño que no todos conocen, y es el de la parte emocional. ¿Cómo se remedia una depresión o un ataque de ansiedad?

Darles amor, decirles “no estáis solos” y acompañarlo de una nota o un dibujo junto a un corazón gigante que ayuda mucho más de lo que parece. Esa es la iniciativa que creó el centro de mayores ‘Plaza Mayor’ de Cáceres hace tres años, en colaboración con el CEIP Nuestra Señora de la Montaña, y cuyos beneficiados son todas las personas con cáncer, principalmente de mama, que reciben los regalos de manos del Área de Salud de Cáceres junto a la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX).

Forma terapéutica

Los corazones, bautizados como ‘Corazones Solidarios’, no solo son una forma de dar cariño, sino que son una medida terapéutica que alivia el dolor que produce la cicatriz de debajo del brazo posterior a la operación. Básicamente, se lo ponen debajo del brazo, haciendo además que este no se canse. Este es un objeto que les ayuda, y todo gracias a la tarea de todas las voluntarias que han estado «todos los días del año, llueva, haga sol, frío o calor» y cuya motivación era, únicamente, «el amor hacia los demás».

Las voluntarias del centro han hecho mucho, pero su trabajo lo han completado los niños de quinto de primaria del CEIP Nuestra Señora de la Montaña, quienes han realizado notas o dibujos para dar ánimos a todas estas personas. Unos mensajes que seguro son muy simpáticos y especiales.

Marta Gundín, psicóloga de AOEX, remarcaba lo importante que es contarle a los más pequeños lo que es el cáncer, «normalizarlo, porque es rara la familia que no tiene un caso». En el acto hubo una entrega simbólica del centro a la asociación, y de esta a la gerencia del área de salud, quien será la encargada de distribuírselo a todos los pacientes posibles.

El cáncer es una terrible enfermedad que quita mucho a las personas a las que les ha tocado sufrirla, pero aquellas que se encuentren en batalla en los hospitales de Cáceres ya saben que tienen apoyo y que cada vez que se coloquen el corazón van a llevar a una persona con ellos. Una iniciativa muy solidaria cuyo objeto es el amor, la mejor terapia posible.