Agenda cultural
Cuentos, talleres y sorpresas terroríficas en Cáceres
Disfruta de relatos de miedo, crea tus velas y aprende nuevas técnicas de estudio este fin de semana
Planes familiares en la ciudad, este viernes y sábado.
Curso de habilidades para aprender técnicas de estudio basado en la neurociencia
Este viernes 31 de octubre, de 17.30 a 19.00, se celebrará el Curso de habilidades para aprender técnicas de estudio, dirigido a padres y madres interesados en conocer estrategias de organización, planificación y aprendizaje fundamentadas en los descubrimientos de la neurociencia.
El programa ofrece actividades adaptadas a diferentes etapas educativas. Además, se impartirán talleres para padres y madres con distintos enfoques según la edad de sus hijos. Una oportunidad para aprender herramientas efectivas que favorezcan el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes.
Tarde de cuentos de ultratumba con Pilar Alcántara
Este sábado, a las 18.30 horas, el Ateneo de Cáceres se convertirá en escenario de una velada muy especial dedicada a los relatos de misterio y fantasía. En un ambiente que evoca los atardeceres otoñales y las viejas historias contadas junto al fuego, la escritora y pedagoga Pilar Alcántara ofrecerá una sesión de cuentos poéticos que harán revivir a vampiros, muertos vivientes y brujas de escoba voladora.
Con un estilo que recuerda al de Gloria Fuertes, Alcántara combina su talento literario con una sensibilidad pedagógica que invita a soñar, aprender y dejarse llevar por la magia de las palabras. Una cita imperdible para quienes deseen redescubrir el placer de escuchar historias que despiertan la imaginación y estremecen el alma.
Taller de velas de Halloween
Este viernes 31 de octubre, a las 18.00 horas se desarrollará en la 'Academia Refuerza' en Cáceres, un taller de cerámica y velas, con motivo de la festividad de Halloween. "Todos los materiales están incluidos para poder crear tu propia decoración de Halloween". Además, contarán con un picoteo con vino o cerveza.
