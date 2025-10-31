Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tauromaquia

El gran año de David Gutiérrez, la promesa de 17 años del toreo de Cáceres: nueve rabos y 67 orejas

El novillero sin picadores ha participado en 46 festejos y ha resultado triunfador en nueve certámenes a lo largo de 2025

David Gutiérrez, en la Era de los Mártires.

David Gutiérrez, en la Era de los Mártires. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres siempre ha sido una ciudad con afición a la tauromaquia. Y ha solido tener figuras de primer nivel que han colocado a la ciudad en la cima del mundo del toreo. Lo principal para mantener esa base es tener un buen elenco de futuros toreros que vayan aprendiendo de los actuales.

Y así ocurre en la actualidad. Quien pasee por las mañanas por las inmediaciones de la plaza de toros Era de los Mártires quizá no lo sepa, pero en su interior suele haber varios toreros y novilleros preparándose para lograr su sueño. Uno de ellos es el jovencísimo David Gutiérrez, de apenas 17 años, que tiene la suerte de entrenar casi a diario con el maestro Emilio de Justo.

De norte a sur

Debutó el año pasado, con 16, justo cuando tuvo la oportunidad, y en su primera temporada completa como novillero sin picadores ha llamado la atención por sus buenas actuaciones de norte a sur del país. A lo largo de este 2025, ha hecho el paseíllo hasta en 46 ocasiones, y ha cortado 67 orejas y nueve rabos.

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero

Jorge Valiente

Con el objetivo de debutar con picadores este próximo año, Gutiérrez sigue dando pasos agigantados en su carrera y ya se ha consumado como una de las grandes promesas del toreo de la ciudad. A pesar de que sus padres son de Montánchez y Monroy, él residen en la capital provincial y se está formando en la Escuela Taurina de Badajoz.

Triunfador

Durante su año, ha resultado triunfador en nueve certámenes: el bolsín taurino Mirobrigense de Ciudad Rodrigo, el Zapato de Plata de Arnedo, el Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra, el Cairel de Plata de Alburquerque, el Bolsín Taurino de la Rioja de Calahorra, la Feria del Toro y el Caballo de Badajoz, la Feria de San Juan de Soria, la novillada de Plaisance y la Feria de Mont de Marsan.

Además, ha tenido sido finalista en el Bolsin Bougue, el ciclo de novilladas de Andalucía televisadas por Canal Sur, el Vid de Plata de Arganda del Rey y el Certamen Sureste de Madrid de Brea de Tajo.

Noticias relacionadas y más

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero

Ver galería

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero /

Además, ha tenido la oportunidad de torear en plazas de primera categoría. Por ejemplo, logró cortar dos orejas y salir por la puerta grande en la Feria de Fallas de Valencia, dio la vuelta al ruedo en la Maestranza de Sevilla y logró dos orejas y puerta grande en la semana grande de Bilbao, en el certamen memorial Iván Fandiño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  2. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  3. El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
  4. El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
  5. Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
  6. La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
  7. Cáceres se convierte en la ciudad más hortera
  8. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor

El gran año de David Gutiérrez, la promesa de 17 años del toreo de Cáceres: nueve rabos y 67 orejas

El gran año de David Gutiérrez, la promesa de 17 años del toreo de Cáceres: nueve rabos y 67 orejas

Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz

Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz

Herido un motorista de 68 años en un accidente en la carretera Badajoz-Cáceres

Herido un motorista de 68 años en un accidente en la carretera Badajoz-Cáceres

Detenidos tres hombres por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa de tratamiento de residuos de Cáceres

Detenidos tres hombres por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa de tratamiento de residuos de Cáceres

La almohada ideal en Cáceres depende del cuerpo: así debe elegirse según la complexión física

La almohada ideal en Cáceres depende del cuerpo: así debe elegirse según la complexión física

Estudiar a los 65 en Cáceres: cuando el conocimiento se convierte en una forma de juventud

Estudiar a los 65 en Cáceres: cuando el conocimiento se convierte en una forma de juventud

Cáceres volverá a concentrar su agenda navideña en la plaza Mayor y deja abierto que haya pista de hielo

Cáceres volverá a concentrar su agenda navideña en la plaza Mayor y deja abierto que haya pista de hielo

Cuando vender Interviú (y otras revistas) en Cáceres era un acto de valentía

Cuando vender Interviú (y otras revistas) en Cáceres era un acto de valentía
Tracking Pixel Contents