El gran año de David Gutiérrez, la promesa de 17 años del toreo de Cáceres: nueve rabos y 67 orejas

Cáceres siempre ha sido una ciudad con afición a la tauromaquia. Y ha solido tener figuras de primer nivel que han colocado a la ciudad en la cima del mundo del toreo. Lo principal para mantener esa base es tener un buen elenco de futuros toreros que vayan aprendiendo de los actuales.

Y así ocurre en la actualidad. Quien pasee por las mañanas por las inmediaciones de la plaza de toros Era de los Mártires quizá no lo sepa, pero en su interior suele haber varios toreros y novilleros preparándose para lograr su sueño. Uno de ellos es el jovencísimo David Gutiérrez, de apenas 17 años, que tiene la suerte de entrenar casi a diario con el maestro Emilio de Justo.

De norte a sur

Debutó el año pasado, con 16, justo cuando tuvo la oportunidad, y en su primera temporada completa como novillero sin picadores ha llamado la atención por sus buenas actuaciones de norte a sur del país. A lo largo de este 2025, ha hecho el paseíllo hasta en 46 ocasiones, y ha cortado 67 orejas y nueve rabos.

Jorge Valiente

Con el objetivo de debutar con picadores este próximo año, Gutiérrez sigue dando pasos agigantados en su carrera y ya se ha consumado como una de las grandes promesas del toreo de la ciudad. A pesar de que sus padres son de Montánchez y Monroy, él residen en la capital provincial y se está formando en la Escuela Taurina de Badajoz.

Triunfador

Durante su año, ha resultado triunfador en nueve certámenes: el bolsín taurino Mirobrigense de Ciudad Rodrigo, el Zapato de Plata de Arnedo, el Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra, el Cairel de Plata de Alburquerque, el Bolsín Taurino de la Rioja de Calahorra, la Feria del Toro y el Caballo de Badajoz, la Feria de San Juan de Soria, la novillada de Plaisance y la Feria de Mont de Marsan.

Además, ha tenido sido finalista en el Bolsin Bougue, el ciclo de novilladas de Andalucía televisadas por Canal Sur, el Vid de Plata de Arganda del Rey y el Certamen Sureste de Madrid de Brea de Tajo.

David Gutiérrez, el niño que sueña con ser torero /

Además, ha tenido la oportunidad de torear en plazas de primera categoría. Por ejemplo, logró cortar dos orejas y salir por la puerta grande en la Feria de Fallas de Valencia, dio la vuelta al ruedo en la Maestranza de Sevilla y logró dos orejas y puerta grande en la semana grande de Bilbao, en el certamen memorial Iván Fandiño.