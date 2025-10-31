Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenidos tres hombres por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa de tratamiento de residuos de Cáceres

El Equipo ROCA de la Guardia Civil les arrestó al regresar a recuperar una furgoneta averiada; la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional

Imagen cedida por la Guardia Civil.

Imagen cedida por la Guardia Civil. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Cáceres, han llevado a cabola detención de tres individuos, residentes en Portugal, por la supuesta comisión de un robo con fuerza en una empresa de tratamiento de residuos metálicos próxima a la capital cacereña, en la que sustrajeron un camión y una furgoneta cargados de diverso material metálico valorado en 23.500 euros.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos el pasado día 19 de octubre, mediante la interposición de una denuncia ante la Guardia Civil por parte del propietario de la empresa perjudicada. En ella manifestaba que personas desconocidas habían accedido al interior del recinto de su empresa durante la misma madrugada y que le habían sustraído diverso material,valorado en 23.500 euros, así como un camión y una furgoneta.

Técnico

En el lugar se realizó una inspección técnico ocular con el fin de recabar todas las pruebas e indicios posibles para esclarecer los hechos y localizar a los responsables de la comisión del delito. De forma paralela, los agentes del Equipo ROCA iniciaron una investigación, en la que contaron con la colaboración de agentes de Seguridad Ciudadana de la misma Compañía, y en la cual se basaron también en las pruebas recopiladas en el escenario de la comisión del delito.

En el trascurso de la misma, se tuvo conocimiento que los responsables abandonaron una furgoneta, debido a una avería mecánica,el día anterior a efectuar el robo en una localidad cercana a la ubicación de la empresa perjudicada, donde tres varones forasteros estacionaron el vehículo y se marcharon del lugar en un turismo. Con las diversas gestiones practicadaslos agentes determinaron que los presuntos autores residen en Portugal y que tras cometer el robo, se dirigieron al país vecino con los efectos sustraídos y ambos vehículos robados.

Patrullas

En el marco de esta investigación, el pasado día 24 de octubre, un agente detectó a estas personas en la localidad donde habían estacionado su furgoneta averiada, cuando regresaron para recuperarla. Gracias a la rápida movilización de diferentes patrullas, los presuntos autores fueron localizados en la zona e identificados.

Los agentes verificaron sus pertenencias e inspeccionaron el turismo que conducían y la furgoneta, ambos con matrícula portuguesa, en aras de hallar más indicios, siendo fructuosos los intentos de las patrullas al hallar en el interior de ambos vehículos prendas de ropa y guantes que coincidían plenamente con los empleados por los responsables en la comisión del delito, así como las llaves de losvehículos sustraídos.

Además, les intervinieron distintas navajas prohibidas que portaban los tres individuos. Esto desembocó en la detención de los tres hombres, de 21, 30 y 34 años como presuntos autores del robo con fuerza. Cabe destacar que a dos de ellos les constan numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio cometidos en distintos países europeos. Una vez finalizada la instrucción de diligencias policiales, estas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.

