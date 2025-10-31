De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera

Ocurrió entrada la noche en la avenida de la Hispanidad, considerada por los cacereños uno de los principales puntos negros para el tráfico por la elevada cifra de accidentes que acumula en años. Una joven cruzaba un paso de peatones cuando fue embestida por una furgoneta y la víctima del atropello perdió la vida. El suceso provocó una profunda conmoción tanto en la ciudad, donde vivía, como en Talaván, donde nació, por su juventud, solo tenía 29 años, y por las circunstancias de la muerte, a consecuencia del impacto de un conductor que se dio a la fuga tras arrollarla.

Cuatro meses después del suceso continúa la investigación sobre las circunstancias del accidente a fin de arrojar luz al caso, aún en instrucción. En la actualidad, el conductor del vehículo implicado en el atropello se encuentra en libertad provisional. Tras huir del lugar del accidente, se personó en la comisaría doce horas más tarde del suceso. Fue ahí cuando se le sometió a un test de alcoholemia que dio negativo, no obstante, ese margen de horas dificulta la posibilidad de acreditar si había consumido bebidas alcohólicas en el momento de los hechos, una circunstancia que trata de demostrar la acusación particular ejercida por la familia de la fallecida.

También, tal y como avanzara este diario en septiembre, fue la acusación particular la que solicitó que se practicara una reconstrucción con tecnología puntera para completar el atestado de la Policía Local. Así, este jueves se desplazaron hasta Cáceres los efectivos del departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (Dirat) para analizar la escena del atropello mortal. Durante horas permanecieron en el tramo donde se produjo el accidente obligando a desviar el tráfico. A lo largo de la mañana, desplegaron sus equipos, acordonaron la zona, reconocieron con un escáner el tramo e incluso realizaron una prueba de frenada con un vehículo de similares características al del accidente.

Velocidad e iluminación

En todo momento, estuvieron custodiados por agentes de la Policía Local, que contribuyeron a desviar a los peatones y a los vehículos mientras la unidad de la benemérita recopiló las pruebas suficientes que, más tarde, se analizarán para elaborar un informe en relación a múltiples incógnitas sobre el accidente, como la posibilidad de que el conductor pudiera transitar a más velocidad de la permitida. Se da la circunstancia de que, debido a la alta siniestralidad de la Hispanidad, está limitada a 30 kilómetros. De hecho, esta medida se puso en marcha después de que se produjera otro atropello mortal, esta vez en la conexión entre la avenida y la glorieta de la estación de tren.

Otra de las cuestiones que han provocado debate sobre el siniestro gira en torno a la iluminación de la zona. Sí se da la circunstancia de que el paso de peatones en el que tuvo lugar el arrollamiento se encuentra iluminado por los negocios y apenas hay maleza que obstruya la iluminación. No ocurre así con el resto de la avenida, de hecho, tras una gran reivindicación vecinal a raíz de la muerte de la joven, el ayuntamiento accedió a podar las ramas de los árboles que oscurecían el paso de peatones en varios tramos.

Precisamente, la puesta en marcha de medidas de seguridad en la Hispanidad ha sido blanco de reivindicaciones durante años y se han reclamado desde pasos de peatones elevados, inviable de implantar debido a que es una zona de tránsito de ambulancias, hasta un radar fijo, este último reclamado por la recién creada asociación Nezahualcóyotl.