Sucesos
Estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres a las tres de la madrugada
Bomberos y Policía Local acuden al lugar de los hechos para poner solución al vuelco de una furgoneta
Susto de madrugada en pleno centro de Cáceres. Una furgoneta ha volcado en la plaza Marrón, a escasos metros de la entrada a la ciudad monumental, y ha provocado una estrepitosa estampa que ha asustado a los vecinos. Según cuentan fuentes vecinales, se habría producido en torno a las 3.00 horas.
Según ha podido saber este diario, la furgoneta volcó en la zona de los aparcamientos para discapacitados ubicada en la parte posterior de la plaza, paralela a la calle que sube hacia la cuesta de Santa Bárbara. Tal y como se puede observar en las imágenes, no había ningún coche estacionado allí.
Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente. También se desconoce si hubo heridos de gravedad, aunque no hay constancia de que las ambulancias acudiesen al lugar.
Sí que fueron los agentes de policía local para esclarecer los motivos del siniestro, así como una grúa municipal. Además, los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) acudieron para dar la vuelta al vehículo. También hubo personal del equipo de limpieza viaria para adecuar el lugar del accidente.
