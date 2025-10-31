Sucesos
El exalcalde de Trujillo, investigado por conducir ebrio por la localidad
José Antonio Redondo fue trasladado anoche a las dependencias de la policía local, donde prestó declaración
El exalcalde socialista de Trujillo, José Antonio Redondo, que en la actualidad es el portavoz de la oposición en el pleno del ayuntamiento, está siendo investigado por dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía ebrio en la noche del pasado jueves al viernes.
Según pudo saber este diario tras contactar con fuentes de la localidad, le "cazaron" en torno a las 22.00 horas en un control de alcoholemia en las inmediaciones de su domicilio. Habría dos patrullas de la Guardia Civil y una de la policía local de la ciudad siguiéndole hasta su residencia, se podía denotar graves signos de embriaguez.
Fue trasladado hasta las dependencias policiales de la avenida Ramón y Cajal. Allí prestó declaración durante, al menos, una hora. A las 23.20 horas permanecía todavía en el edificio. Según confirman los propios agentes, está investigado, no detenido.
José Antonio Redondo ha sido alcalde de Trujillo durante 16 años, aunque en dos etapas distintas. Fue elegido por primera vez en el año 1996 y estuvo en el cargo hasta el año 2008, cuando presentó su dimisión por ser condenado también por conducir ebrio. Sin embargo, posteriormente fue absuelto. Posteriormente, volvió a presentarse a las elecciones municipales trujillanas y logró regresar a la alcaldía entre 2019 y 2023.
