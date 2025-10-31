Franco Deluxe, influencer de Cáceres, sorprende con una parodia de ‘Psicosis’ por Halloween: "Grabé este vídeo en un hotel antiguo de Torremolinos, aquella cortina de ducha me dio la idea"

Franco Deluxe lo ha vuelto a hacer. El influencer cacereño ha compartido en sus redes sociales un vídeo recreando la famosa escena de la película Psicosis, con motivo de la festividad de Halloween. Como es habitual, publica contenido muy variado en cada celebración, logrando así llegar no solo al público de Cáceres, sino también al de toda España. "Grabé este vídeo durante el pasado verano en un hotel antiguo de Torremolinos. Cuando me encontré con la clásica cortina de ducha, tan propia de otra época, se me ocurrió la idea al instante".

En otras ocasiones ha recreado la polémica canción de la artista Bad Gyal, el conocidísimo hit Diva de Melody, nuestra representante en Eurovisión, e incluso ha reinterpretado la icónica portada de Bárbara Rey para la revista ¡Hola!

Bullying en el colegio

"Desde pequeño me apuntaba a todas las actividades artísticas del colegio. Participé en teatro y hacía sketches con mi padre, Franquete, hijo predilecto de Cáceres, showman y locutor de COPE Cáceres desde hace más de 40 años. Incluso colaboré con él en algunas de sus actuaciones y formé parte de tertulias juveniles en su programa de radio".

Vídeos en defensa de la mujer, en contra del acoso escolar y de la homofobia

"Con el tiempo me volví más introvertido debido al bullying que sufrí en el colegio. "Yo era el mariquita del colegio", y aunque tuve compañeras y compañeros que siempre me apoyaron, también fui blanco de muchas burlas. Hace siete años decidí dar un giro a mis redes sociales y empecé a crear vídeos en defensa de la mujer, en contra del acoso escolar y de la homofobia, abordando siempre estos temas con respeto y con la naturalidad que me caracteriza. Desde entonces he dado las campanadas, he sido pregonero del Carnaval, he presentado los Orgullos de Cáceres y numerosas festividades solidarias. Recientemente he comenzado a participar en el proyecto Drag Story Hours, en el que se realizarán diversas representaciones teatrales de cuentos divertidos con temáticas LGTBI para los más pequeños, el próximo mes de noviembre en diferentes espacios de la ciudad".

"No mirar hacia otro lado"

Por último, en relación al acoso escolar, Franco Deluxe ha señalado que "es fundamental activar los protocolos correspondientes y no mirar hacia otro lado".