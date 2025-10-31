Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

El matadero de Cáceres, pieza clave del abastecimiento urbano, cerró sus puertas tras siglos de servicio y sucesivos traslados

Una infraestructura esencial que acompañó la evolución sanitaria y urbana de la ciudad desde el siglo XVI

Matadero de San Blas.

Matadero de San Blas. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 7 de enero de 1981 se cierra el antiguo matadero en la ciudad por su vetustez e inadecuadas instalaciones. Eran naves municipales para el sacrificio de animales y la comercialización higiénica de carne para el abastecimiento urbano, además servían como control sanitario, y eran a menudo fuente de ingresos municipales.

Por otro lado, el 9 de enero caía en Madrid el sargento de Ingenieros Manuel Martín Erizo, de 26 años, por defender un banco. En las elecciones sindicales CC OO baja, USO y UGT suben y pierden puestos CSUT y SU. La mayor representación la tiene la central socialista con 283 puestos. USO acusa a UGT de que había falseado los datos.

El matadero se traslada varias veces

A lo largo de los siglos el matadero se traslada varias veces dentro de la ciudad, desde la Plaza Mayor en el siglo XVI, luego pasó a una ubicación cercana a la ermita de San Bartolomé a finales del siglo XVI, posteriormente a calles como Santa Justo, y en el siglo XIX hubo un matadero frente a la ermita de San Blas.

Instalación de mayor envergadura

A comienzos del siglo XX se construyó un matadero municipal en el cerro de Santo Vito, una instalación de mayor envergadura proyectada por el arquitecto municipal Emilio M. Rodríguez, ese matadero fue derribado en la segunda mitad del siglo XX y actualmente no existe como edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  2. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  3. El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
  4. El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
  5. Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
  6. La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
  7. Cáceres se convierte en la ciudad más hortera
  8. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor

El matadero de Cáceres, pieza clave del abastecimiento urbano, cerró sus puertas tras siglos de servicio y sucesivos traslados

El matadero de Cáceres, pieza clave del abastecimiento urbano, cerró sus puertas tras siglos de servicio y sucesivos traslados

'Corazones Solidarios' para enfermos de cáncer: La iniciativa terapéutica del centro de mayores 'Plaza Mayor' de Cáceres

'Corazones Solidarios' para enfermos de cáncer: La iniciativa terapéutica del centro de mayores 'Plaza Mayor' de Cáceres

El gran año de David Gutiérrez, la promesa de 17 años del toreo de Cáceres: nueve rabos y 67 orejas

El gran año de David Gutiérrez, la promesa de 17 años del toreo de Cáceres: nueve rabos y 67 orejas

Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz

Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz

Herido un motorista de 68 años en un accidente en la carretera Badajoz-Cáceres

Herido un motorista de 68 años en un accidente en la carretera Badajoz-Cáceres

Detenidos tres hombres por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa de tratamiento de residuos de Cáceres

Detenidos tres hombres por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa de tratamiento de residuos de Cáceres

La almohada ideal en Cáceres depende del cuerpo: así debe elegirse según la complexión física

La almohada ideal en Cáceres depende del cuerpo: así debe elegirse según la complexión física

Estudiar a los 65 en Cáceres: cuando el conocimiento se convierte en una forma de juventud

Estudiar a los 65 en Cáceres: cuando el conocimiento se convierte en una forma de juventud
Tracking Pixel Contents