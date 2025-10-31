El matadero de Cáceres, pieza clave del abastecimiento urbano, cerró sus puertas tras siglos de servicio y sucesivos traslados

El 7 de enero de 1981 se cierra el antiguo matadero en la ciudad por su vetustez e inadecuadas instalaciones. Eran naves municipales para el sacrificio de animales y la comercialización higiénica de carne para el abastecimiento urbano, además servían como control sanitario, y eran a menudo fuente de ingresos municipales.

Por otro lado, el 9 de enero caía en Madrid el sargento de Ingenieros Manuel Martín Erizo, de 26 años, por defender un banco. En las elecciones sindicales CC OO baja, USO y UGT suben y pierden puestos CSUT y SU. La mayor representación la tiene la central socialista con 283 puestos. USO acusa a UGT de que había falseado los datos.

El matadero se traslada varias veces

A lo largo de los siglos el matadero se traslada varias veces dentro de la ciudad, desde la Plaza Mayor en el siglo XVI, luego pasó a una ubicación cercana a la ermita de San Bartolomé a finales del siglo XVI, posteriormente a calles como Santa Justo, y en el siglo XIX hubo un matadero frente a la ermita de San Blas.

Instalación de mayor envergadura

A comienzos del siglo XX se construyó un matadero municipal en el cerro de Santo Vito, una instalación de mayor envergadura proyectada por el arquitecto municipal Emilio M. Rodríguez, ese matadero fue derribado en la segunda mitad del siglo XX y actualmente no existe como edificio.