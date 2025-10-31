Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector privado

Cómo pedir subvenciones o riesgos laborales, las dudas de los empresarios de Cáceres

El Círculo Cacereño y Coepca celebraron anoche una actividad para conocer los programas de apoyo de las administraciones públicas

Un instante del acto en el Hotel Barceló.

Un instante del acto en el Hotel Barceló. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Círculo Empresarial Cacereño y la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres celebraron en la noche de este jueves una cita en el Hotel Barceló de Cáceres para dar a conocer las ayudas y subvenciones que ofrecen las administraciones públicas. También asistió la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno Espada, que pudo resolver dudas ante las cuestiones del sector privado cacereño.

Entre las cuestiones que se abordaron durante la reunión, se trataron las ayudas y subvenciones procedentes de la Junta o las funciones y campañas del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales.

Noticias relacionadas y más

Entre los asistentes, además de los presidentes de los grupos empresariales local y provincial, Ana Fernández Villegas (CEC) y Diego Hernández Pavón (Coepca), acudieron representantes políticos como el teniente alcalde y concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  2. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  3. El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
  4. El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
  5. Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
  6. La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
  7. Cáceres se convierte en la ciudad más hortera
  8. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor

Quejas de los cacereños por el estado de la parte nueva del cementerio en vísperas de Todos los Santos: "Causa un poco de disgusto"

Quejas de los cacereños por el estado de la parte nueva del cementerio en vísperas de Todos los Santos: "Causa un poco de disgusto"

De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera

De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera

Cuentos, talleres y sorpresas terroríficas en Cáceres

Cuentos, talleres y sorpresas terroríficas en Cáceres

Cómo pedir subvenciones o riesgos laborales, las dudas de los empresarios de Cáceres

Cómo pedir subvenciones o riesgos laborales, las dudas de los empresarios de Cáceres

Rebeca Pérez, maquilladora profesional: "Hay que evitar los maquillajes de bazar en Halloween, ya que pueden afectar la piel de los niños"

Rebeca Pérez, maquilladora profesional: "Hay que evitar los maquillajes de bazar en Halloween, ya que pueden afectar la piel de los niños"

Las razones que explican la revolución gastronómica de Cáceres: una ciudad que se come

Las razones que explican la revolución gastronómica de Cáceres: una ciudad que se come

Francisco Pizarro Escribano, pregonero de la Semana Santa de Cáceres para 2026

Francisco Pizarro Escribano, pregonero de la Semana Santa de Cáceres para 2026

Un quiosco de Cáceres amenazado por vender la revista 'Interviú'

Un quiosco de Cáceres amenazado por vender la revista 'Interviú'
Tracking Pixel Contents