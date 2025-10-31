Sector privado
Cómo pedir subvenciones o riesgos laborales, las dudas de los empresarios de Cáceres
El Círculo Cacereño y Coepca celebraron anoche una actividad para conocer los programas de apoyo de las administraciones públicas
El Círculo Empresarial Cacereño y la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres celebraron en la noche de este jueves una cita en el Hotel Barceló de Cáceres para dar a conocer las ayudas y subvenciones que ofrecen las administraciones públicas. También asistió la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno Espada, que pudo resolver dudas ante las cuestiones del sector privado cacereño.
Entre las cuestiones que se abordaron durante la reunión, se trataron las ayudas y subvenciones procedentes de la Junta o las funciones y campañas del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales.
Entre los asistentes, además de los presidentes de los grupos empresariales local y provincial, Ana Fernández Villegas (CEC) y Diego Hernández Pavón (Coepca), acudieron representantes políticos como el teniente alcalde y concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega.
