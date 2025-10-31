Quejas de los vecinos por el estado de la parte nueva del cementerio en vísperas de Todos los Santos: "Causa un poco de disgusto"

Apenas una semana ha pasado desde la noticia de la reforma del cementerio nuevo de Cáceres, con cuatro nuevas galerías construidas o un acceso para coches entre las novedades de la cuarta fase de la obra. Y una semana después, ya hay quejas.

El día de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina, y algunos cacereños ya han visitado a sus difuntos estos días. Allí algunos vecinos han salido con algo de «disgusto» por el estado del camposanto, sobre todo de la parte nueva, ya que se pueden observar ciertos desperfectos.

«Podría estar mejor, aunque también podría estar peor», comenta algún visitante resignado que además reclama que «si estuviera más limpio estaría mejor». La entrada a la parte nueva desde la calle es lo más lúgubre del cementerio. Goteras y humedades, frutos de los días de lluvia, reciben a los familiares, junto a un cartel pegado en el hormigón que recuerda las medidas para prevenir el covid. En pleno 2025.

Quejas de los vecinos por el estado de la parte nueva del cementerio / Carlos Gil

Grietas y tragantes levantados

Una vez subes las escaleras o la rampa, ya puedes encontrar en el suelo basura, tragantes levantados, «un auténtico peligro» que no se explican algunos, desniveles o grietas. «Lógicamente no está deteriorado porque es nuevo, pero está sucio y muy descuidado», añaden.

La ampliación del cementerio de Nuestra Señora Virgen de la Montaña no deja de ser un proceso que no está acabado aún, y por ello se pueden ver restos de las obras detrás de las galerías de los nichos. La lluvia tampoco ayuda a la apariencia del lugar, pero los desperfectos son algo independiente.

Accesibilidad

Uno de los reclamos fue una mejora en la accesibilidad, sobre todo para las personas con movilidad reducida. «El acceso es un poco complicado para las personas que tienen algún tipo de minusvalía, aunque se puede subir por la rampa. Quizás le haría falta algún tipo de montacargas o ascensor, ya que la mayoría de la gente que viene somos gente mayor», opinan. Sí valoran la apertura de la conexión entre las dos partes del cementerio. «Ahora han abierto un acceso con la parte antigua, pero hasta ahora no nos quedaba más remedio que dar la vuelta entera», comentan.

Puestos a valorar la zona, otro de los problemas comentados es el calor, más en verano. «Quizás le falte un poco de sombra. Ahora que está nublado no hay mucho problema, pero en verano la verdad es que hace mucho calor porque hay muy poca», comentan los visitantes. «Cuando brote todo lo que tienen sembrado tendrá otro aspecto y tal, pero en verano es bastante calurosa esta zona», concluyen.

Descuidado

De todas maneras, algún vecino hace autocrítica, pues el lugar hay que cuidarlo entre todos. «En todos los sitios se puede hacer más. También hay que decirlo, somos muy poco cuidadosos», exclamaba señalando los bidones colocados expresamente para la basura. «Aunque hay muchos bidones para tirar la basura, se pueden ver flores o plásticos por el suelo. Lo tiramos donde no debemos, somos muy poco cuidadosos. Somos los culpables», finaliza.

No todas las personas son tan introspectivas y alguna que pasaba por allí contestaba a la pregunta sobre el estado del lugar que «lo tienen muy abandonado. Estamos hartos de decirlo, pero no se adelanta nada». Ese abandono se puede observar en algún que otro grafiti que asoma entre la parte aún en construcción.

Ayuntamiento

El ayuntamiento anunció en su día un dispositivo de limpieza y mejoras de cara a la festividad de Todos los Santos. Unas labores extraordinarias que, de haberse realizado, poco reflejo han dejado. Sobre el tema, silencio ante las preguntas de este diario.

El consistorio ya ha avanzado que se están realizando los trámites para continuar con la quinta fase de las obras que aportará «la construcción de nuevas galerías en el patio 2». Esperemos que escuche los reclamos de los cacereños también.