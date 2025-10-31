Agenda cultural
Rebeca Pérez, maquilladora profesional: "Hay que evitar los maquillajes de bazar en Halloween, ya que pueden afectar la piel de los niños"
La experta y fundadora de 'Pérez Serradilla Novias' comparte su trayectoria, su método propio y consejos de cuidado de la piel para niños
Con solo 17 años, Rebeca Pérez decidió trasladarse a Donosti para formarse en estética en una de las academias de la ciudad. Allí descubrió su pasión por el maquillaje, lo que la llevó a continuar su formación en Madrid, donde realizó un Máster en Moda y Maquillaje. En 2008, junto a su hermana, abrió una peluquería en la calle Parras, donde comenzaron a especializarse en el mundo de las novias. Tras cerrar aquella etapa, en 2020 ambas emprendieron un nuevo proyecto, Pérez Serradilla Novias, empresa en la que actualmente trabajan junto a otras dos profesionales.
"Mi hermana es la peluquera y yo la maquilladora. Además, contamos con dos grandes profesionales, Vanesa Bartomeu y Esther Serrano, que trabajan con nosotras como autónomas. Nosotras les proporcionamos toda nuestra clientela, siempre bajo nuestra marca. Me encanta estar en contacto con la gente y, sobre todo, escuchar antes de empezar a trabajar, porque para mí lo más importante es conocer a la persona. Lo más curioso es que la mayoría de las novias que confían en nosotras son de Cáceres, aunque muchas viven fuera".
Método propio: 'Atelier'
"También dedicamos parte de nuestro trabajo a la formación. La semana pasada, por ejemplo, estuve en Málaga impartiendo un curso en una peluquería sobre maquillaje nupcial e invitadas. Además, cuento con mi propio método de trabajo, al que he llamado Atelier, un sistema que refleja mi manera de entender el maquillaje y el trato personalizado con cada clienta. Me di cuenta de que me aburría de hacer siempre lo mismo y sentí la necesidad de ir un paso más allá, de trabajar también con las emociones y llevarlo a mi terreno, el espiritual. Cuando imparto los cursos, soy muy observadora, puedo intuir cómo es cada persona solo con ver cómo sostiene los pinceles. Me encanta que ellas también se abran a ese ámbito y logremos conectar de una forma más profunda. De esa conexión nació mi método".
Preparación de la piel
Además, ella destaca la importancia de la preparación de la piel, una tendencia que ha cobrado gran relevancia con el auge del skin care. "Ahora está muy de moda porque hay muchísima información en las redes sociales y una gran variedad de productos disponibles. A mí me gusta ir un paso más allá, por eso apuesto por métodos mucho más naturales y evito el uso de químicos. También es fundamental tener cuidado con la saturación de productos, ya que en muchas ocasiones no estamos bien informados", explica.
Maquillajes con base de agua para los más pequeños
Por otro lado, con motivo de la celebración de Halloween, la experta, que ha trabajado en varias ocasiones con niños, subraya la importancia de utilizar productos de calidad. "Siempre recomiendo utilizar maquillajes con base de agua, ya que se retiran con facilidad y resultan mucho menos agresivos para la piel infantil, que es más delicada y sensible. También aconsejo evitar los productos comprados en bazares, ya que pueden provocar reacciones cutáneas. Como alternativa, recomiendo acudir a la Juguetería Emociones de Cánovas, donde se pueden encontrar opciones seguras y adecuadas para los más pequeños".
