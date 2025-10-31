Cuando vender Interviú (y otras revistas) en Cáceres era un acto de valentía

En plena efervescencia democrática, cuando España aún aprendía a convivir con la libertad, Interviú representó un símbolo de ruptura y modernidad, pero también un foco constante de escándalo. La revista, fundada en 1976 por Antonio Asensio y el Grupo Zeta, mezclaba periodismo de investigación con reportajes sensuales y provocadores. Su lema, "No eres nadie hasta que no sales en Interviú", reflejaba tanto su éxito como su influencia social.

Aquel espíritu de apertura no siempre fue bien recibido, especialmente en las provincias más conservadoras. En febrero de 1980, un quiosco de Cáceres fue amenazado por vender Interviú, un episodio que retrata el choque entre la nueva libertad de prensa y los restos del puritanismo franquista. Pocos meses después, en mayo de ese mismo año, el Gobierno Civil ordenó el cierre de la discoteca más veterana de la ciudad, Faunos, y detuvo a un feriante acusado de proyectar películas pornográficas en una feria local. La moral pública, todavía vigilada, chocaba frontalmente con una sociedad que comenzaba a reclamar otros espacios de libertad.

Portadas que marcaron época

Las portadas de Interviú fueron una revolución visual y cultural. Desde la mítica aparición de Marisol en septiembre de 1976 —número 16 de la revista—, que supuso un auténtico terremoto mediático, hasta las imágenes de la Duquesa de Alba, Marta Sánchez o Claudia Schiffer, Interviú jugó constantemente con la provocación y la transgresión. En 2010, el presentador Jesús Vázquez protagonizó una portada histórica al convertirse en el primer hombre en posar desnudo para la publicación, rompiendo así uno de los últimos tabúes de la revista.

Mientras Interviú y otras cabeceras como Cambio 16 o Por Favor empujaban los límites de la libertad, muchos sectores del país se debatían entre la modernidad y la moral heredada. Los incidentes de Cáceres en 1980 reflejan que la Transición no solo se jugaba en las urnas o en el Parlamento, sino también en los quioscos, en las pistas de baile y en las pantallas de cine ambulante. La batalla por la libertad fue también una lucha cultural, con la prensa como uno de sus frentes más visibles.

Y es que España a finales de los años 70 era un país que aprendía a respirar. Tras casi cuatro décadas de dictadura, la muerte de Franco en 1975 abrió una puerta que durante años había permanecido cerrada: la de la libertad. Pero el paso no fue inmediato ni sencillo. La Transición trajo consigo esperanza y vértigo a partes iguales, un proceso donde el entusiasmo por la democracia convivía con el miedo a la inestabilidad.

Portada de Nadiuska. / EL PERIÓDICO

La censura seguía viva, aunque disfrazada. La Ley Fraga de 1966 había relajado los controles, pero el aparato del Estado continuaba vigilando lo que se publicaba, se decía o se proyectaba. Sin embargo, la llegada de revistas como Interviú, Cambio 16 o Triunfo simbolizó un cambio de época: el periodismo dejaba de ser un brazo del régimen para convertirse en un espejo —a veces incómodo— de la realidad. Los temas antes prohibidos, como la sexualidad, la política o la crítica religiosa, empezaron a ocupar portadas.

Una sociedad entre dos mundos

España vivía en una tensión constante entre lo antiguo y lo moderno. En los pueblos, las costumbres seguían marcadas por la religión y la moral franquista, mientras en las grandes ciudades florecían los primeros movimientos feministas, ecologistas y de liberación sexual. El divorcio todavía era ilegal, la televisión pública emitía bajo una estricta supervisión y la homosexualidad seguía penalizada por la ley hasta 1979.

Belén Esteban. / EL PERIÓDICO

Pero a la vez, las calles se llenaban de nuevas músicas, de carteles de cine más atrevidos y de una juventud que buscaba referentes distintos. Era el preludio de la "movida madrileña", una explosión cultural que nacería pocos años después y que convertiría a España en un laboratorio de creatividad y transgresión.

El papel de los medios fue fundamental. Revistas, periódicos y emisoras de radio se convirtieron en altavoces de una ciudadanía que quería informarse, opinar y debatir. Las primeras elecciones democráticas de 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978 consolidaron una nueva etapa, aunque los viejos reflejos autoritarios seguían presentes: cierres de locales, detenciones por “escándalo público” y amenazas a quienes desafiaban la moral conservadora eran aún habituales.

La España de Interviú era una nación que se descubría a sí misma. Las mujeres reclamaban su lugar en el espacio público, los jóvenes querían vivir sin miedo y los artistas empezaban a explorar los límites de la provocación. El país se debatía entre la herencia del silencio y el vértigo de la libertad recién conquistada.

Aquellos años, llenos de contradicciones, fueron el germen de la sociedad española contemporánea: diversa, plural y crítica, pero también consciente de que la libertad no se conquista de una vez, sino que se defiende cada día.